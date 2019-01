Die Zweckgesellschaft INSTEX soll Firmen helfen, US-Sanktionen zu umgehen, wenn sie Geschäfte mit dem Iran machen. Die EU sieht in dem Zahlungskanal eine wichtige Basis, um das Atomabkommen zu sichern.

Die EU hat der neuen Zweckgesellschaft INSTEX, die als Zahlungskanal für Geschäfte mit dem Iran diesen soll, ihre volle Unterstützung zugesichert. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini betonte, durch INSTEX werde der "legitime Handel mit dem Iran" ermöglicht - eine wichtige Basis, um das Atomabkommen mit der Islamischen Republik aufrecht zu erhalten. Dass sich durch die Gründung der Zweckgesellschaft die transatlantischen Beziehungen verschlechtern könnten, befürchte sie nicht, fügte Mogherini hinzu.

Ein erster, aber wichtiger Schritt

Ähnliche Statements hatte es bereits vonseiten der Bundesregierung gegeben: Deutschland sei es wichtig, das Atomabkommen zu erhalten. Dafür sei INSTEX ein guter Anfang. Auch der stellvertretende iranische Außenminister Abbas Araqchi bezeichnete die Finanzgesellschaft als "ersten Schritt" der EU bezeichnet, die von ihr an das Atomabkommen geknüpfte Handelszusagen einzuhalten.

Die USA hatten das Abkommen im vergangenen Mai aufgekündigt und Sanktionen gegen den Iran verhängt. Gleichzeitig drohten sie all jenen Firmen in der EU ebenfalls mit Strafmaßnahmen, sollten sie weiterhin Geschäfte mit iranischen Unternehmen machen. Diese Drohung wiederholte ein Sprecher der US-Botschaft in Berlin als Reaktion auf die INSTEX-Gründung. So könnte den EU-Konzernen der Zugang zum US-Finanzsystem abgeschnitten werden oder sie könnten die Möglichkeit einbüßen, Handel mit US-Betrieben zu führen. Allerdings betonte der Sprecher auch, die USA rechneten nicht damit, dass der wirtschaftliche Druck auf den Iran durch den neuen Zahlungskanal nachlasse.

Wie eine Art von Tauschbörse

Gegründet hatten die Finanzgesellschaft Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Weiteren EU-Staaten steht es offen, sich anzuschließen. Die Abkürzung INSTEX steht für "Instrument in Support of Trade Exchanges", übersetzt etwa: Instrument zur Unterstützung von Handelsaktivitäten. Funktionieren soll das Instrument wohl wie eine Art Tauschbörse, bei der die Lieferungen iranischer und europäischer Exporteure miteinander verrechnet werden. Zunächst sollen von europäischer Seite lediglich Lebensmittel, Medizin und Medizinprodukte über das Abrechnungswerkzeug gehandelt werden.

INSTEX soll unter anderem den Handel mit Medikamenten erleichtern - eine Apotheken-Angestelle in Teheran (November 2018)

Die Gesellschaft wird in Paris angesiedelt und von dem früheren Commerzbank-Manager Per Fischer geleitet. Großbritannien wird den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen. In dieses Gremium wird jedes der drei Länder jeweils einen leitenden Beamten aus seinem Außenministerium entsenden.

INSTEX gibt der Regierung in Teheran die Möglichkeit, die Hardliner im Land zu besänftigen. Fraglich ist aber der wirtschaftliche Nutzen - zumindest in der Anfangsphase.

Mit Informationen von Kai Küstner, NDR

Neue Plattform für Handel mit Iran

Kai Küstner, NDR

