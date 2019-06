Seit Wochen ist in der indischen Millionenstadt Chennai das Wasser knapp. Wegen Regenknappheit sind die Reservoirs fast erschöpft, es werden Tanklaster mit Wasser geschickt. Bald könnte es auch anderen Städten so gehen.

Von Bernd Musch-Borowska, ARD-Studio Neu-Delhi

Bei der Wasserausgabe in den ärmeren Stadtteilen von Chennai liegen die Nerven blank. Wenn der Tanklastwagen kommt, geht der Streit zwischen den wartenden Hausfrauen los. Denn es reicht kaum für alle Familien des Viertels. Durch eine anhaltende Dürre im Bundesstaat Tamil Nadu ist die Wasserversorgung in der Hauptstadt des Bundesstaates an der indischen Ostküste zusammengebrochen.

Wasserknappheit in Südost-Indien: Millionen Menschen ohne fließendes Wasser

tagesschau24 15:00, 21.06.2019, Sibylle Licht, ARD Neu Delhi





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-556499~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Wer Geld hat, kauft Wasser

Die Bewohner der besseren Stadtteile der Millionenstadt, die es sich leisten können, kaufen Trinkwasser. Dadurch werde seit einigen Wochen ein großer Teil des Haushaltsgeldes aufgebraucht, klagen Syed Hassan und seine Frau Arshiya.

Syed sagt: "Unsere Ausgaben für Wasser steigen ständig. Anfangs haben wir die Wasserlieferungen der Stadtverwaltung genutzt, und als dieses Wasser knapp wurde, sind wir auf private Lieferanten umgestiegen. Aber auch das geht irgendwann zur Neige, und dann haben wir und alle Einwohner von Chennai ein ernsthaftes Problem."

Arshiya fügt hinzu, dass es für die Bauern besonders schlimm sei. Sie könnten kein Wasser für ihre Felder kaufen, und dann stünde ihre Lebensgrundlage auf dem Spiel.

Kinder holen Wasser aus Brunnen

Außerhalb der Städte, auf dem Land gibt es keine Wasserlieferungen. Wie viele andere Frauen und Mädchen, geht Godavari jeden Tag mehrmals mehrere Kilometer eine staubige Straße entlang, um aus einem tiefen Brunnen Wasser für die ganze Familie zu schöpfen. Godavari schildert die Situation so: "Die Straße ist nicht gut, da wird gerade gebaut. Und ich habe keine Zeit für meine Hausaufgaben oder zum Spielen. Dreimal am Tag muss ich Wasser holen. Und jedes Mal habe ich Angst, dass ich in den Brunnen falle."

600 Millionen Menschen leiden

Indien erlebt zurzeit die bisher schlimmste Wasserkrise. Rund 600 Millionen Menschen leiden unter großer bis extremer Wasserknappheit. Und die Zukunftsprognosen sehen düster aus. Bis zum Jahr 2030 soll der Wasserbedarf etwa zweimal so hoch sein wie die verfügbaren Ressourcen.

Schon im nächsten Jahr könnte es sein, dass 21 größeren Städten in Indien das Wasser ganz ausgeht. In Chennai macht sich das bereits bemerkbar. Schon längst wird das Grundwasser für den alltäglichen Wasserbedarf aufgebraucht.

Jeyannathan Karunanithi, von der International Water Association zeigt auf den völlig ausgetrockneten Redhill Lake, der normalerweise als Wasserreservoir der Stadt Chennai dient: "Wir haben schon seit etwa zwei Jahren kaum Regen hier in Chennai. Wir bekommen höchstens 15 Regentage im Jahr. Und dann wird einfach zu viel Wasser verbraucht und nicht ausreichend wieder aufbereitet. Dass dieser See hier völlig ausgetrocknet ist, liegt unter anderem an dem zu schwachen Monsun. Aber auch an der nicht nachhaltigen Grundwassernutzung. Die Stadt lebt doch nur noch vom Grundwasser, und das führt dazu, dass der Wasserspiegel sinkt."

In Chennai wird das Grundwasser für den alltäglichen Wasserbedarf aufgebraucht.

Industrie verbraucht viel Wasser

Doch nicht nur die rund fünf Millionen Einwohner der Stadt verbrauchten zu viel Wasser, meint der Experte Jeyannathan. Die Hauptstadt von Tamil Nadu sei eine bedeutende Industrieregion. Chennai sei das größte Industriegebiet in ganz Südindien, sagt er. Der Wasserbedarf der Industrieunternehmen sei gewaltig. Die Regierung versuche bereits, das Abwasser so weit aufzubereiten, dass es von der Industrie wieder genutzt werden könne. So dass die Industrie künftig nicht mehr der größte Verbraucher von sauberem frischen Grundwasser sei.

Eigenes Ministerium für Wasser

Die indische Regierung hat angesichts der Wasserkrise in Südindien ein eigenes Ministerium geschaffen. Man müsse die Wasservorräte für künftige Generationen bewahren, sagte Indiens Präsident Ram Nath Kovind kürzlich bei einer Ansprache im Parlament. Die zunehmende Wasserkrise sei eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Angesichts des voranschreitenden Klimawandels und der zunehmenden Erderwärmung dürfte die Wasserkrise in Zukunft noch schlimmer werden.

Das Ministerium für Wasserkraft war bereits kurz nach dem Wahlsieg von Premierminister Narendra Modi Ende Mai gebildet worden. Modi hatte versprochen, bis zum Jahr 2024 alle Haushalte des Landes mit Trinkwasser zu versorgen. Nach einem Bericht von UNICEF haben noch mehr als 50 Prozent der rund 1,3 Milliarden Inder keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.