Weil sie an sein Erbe wollten, ließen Verwandte Lal Bihari für tot erklären. Jahrelang kämpfte der Inder dafür, wieder lebendig zu werden. Tausenden Landsleuten geht es wie ihm.

Von Bernd Musch-Borowska, ARD-Studio Neu-Delhi

Lal Bihari Mritak ist am 30. Juli 1976 gestorben - offiziell. Denn er lebt und seine Augen blitzen, als er seine Sterbeurkunde aus dem Dokumentenordner zieht. Mritak ist die Bezeichnung für einen Verstorbenen. Die Verwandten hatten den heute 62-Jährigen während seiner Abwesenheit für tot erklärt und sich seinen Besitz unter den Nagel gerissen.

"Mein Vater ist gestorben, als ich noch sehr jung war. Ich musste schon als Kind bei einem Weber in Varanasi arbeiten. Als ich nach Jahren zurück nach Hause kam, gehörte mein Land plötzlich meinen Cousins. Ich dachte, mir wird der Boden unter den Füßen weg gezogen. Wie soll man sich auch fühlen, wenn man für tot erklärt wurde, während man eigentlich noch am Leben ist? Die Leute haben mich als Leiche beschimpft, als Geist und als Teufel. Das war nicht leicht. Aber je mehr sich die Leute über mich lustig gemacht haben, desto entschlossener wurde ich, um mein Leben zu kämpfen."

18 Jahre lang kämpfte Lal Bihari gegen die Behörden in Indien.

18 Jahre lang versuchte Lal Bihari bei den Behörden seines Heimatbezirks Azamgarh im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh zu erreichen, dass der amtliche Totenschein ungültig gemacht wird - vergeblich. "Ich habe alles Mögliche versucht, damit ich in offiziellen Unterlagen wieder als lebender Mensch auftauche. Ich wollte, dass mich die Polizei verhaftet, denn dann hätte ich ja einen schriftlichen Beweis meiner Existenz", berichtet er.

Doch als Toter war Lal Bihari geradezu vogelfrei. Er konnte machen, was er wollte. Die Polizei und andere Behörden ignorierten ihn. Offiziell war er für sie gestorben, so sein Anwalt, Krishna Kanier Pal.

Die Machtstrukturen in der indischen Bürokratie seinen für das Schicksal seines Mandanten verantwortlich, sagt sein Anwalt. Inzwischen sei der zwar wieder offiziell am Leben, nach dem Gesetz stehe ihm aber wegen Behördenfehlern eine Entschädigung zu.

"Wenn in Indien ein Finanzbeamter durch die Dörfer geht und die Leute sagen ihm, der oder der sei gestorben, dann reicht es, dass dieser Beamte dies an die Behörden weitergibt und sie stellen den Totenschein aus. Und wenn das erst mal in den Unterlagen des Finanzamtes steht, kriegt man das nicht mehr weg."