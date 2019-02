Nach der Eskalation im Kaschmir-Konflikt hat Pakistan den USA vorgeworfen, Indiens Luftangriffe "zu unterstützen". Zugleich bekräftigte Pakistan, dass Washington eine Vermittlerrolle einnehmen könnte.

Pakistan hat den USA vorgeworfen, zur Eskalation des Konflikts mit Indien beigetragen zu haben. Der pakistanische Botschafter in den USA, Asad Majeed Khan, sagte in Washington, die USA hätten indische Luftangriffe auf Ziele in Pakistan vom Dienstag nicht verurteilt. Dies sei als "Unterstützung" Indiens gewertet worden und habe Indien weiter "ermutigt".

Zugleich bekräftigte der Botschafter, die USA könnten eine Vermittlerrolle im Konflikt zwischen Islamabad und Neu Delhi einnehmen. "Vielleicht ist kein anderes Land als die USA besser dazu in der Lage, eine Rolle zu spielen."

Atommacht gegen Atommacht

Der Konflikt zwischen den Atommächten Indien und Pakistan ist zuletzt gefährlich eskaliert. Nachdem Indiens Luftwaffe am Dienstag zum ersten Mal seit 1971 einen Angriff auf pakistanischem Gebiet geflogen hatte, schoss Pakistan am Mittwoch nach eigenen Angaben zwei indische Kampfflugzeuge ab. Ein indischer Pilot sei festgesetzt worden.

Nach indischer Darstellung hatte der Angriff der pakistanischen Luftwaffe militärischen Einrichtungen auf indischem Gebiet gegolten. Indien habe ihn abgewehrt und einen Jet aus Pakistan abgeschossen. Dabei habe Indien einen Abfangjäger verloren.

Pompeo: Indische "Anti-Terror-Einsätze"

US-Außenminister Mike Pompeo bezeichnete die indischen Luftangriffe als "Anti-Terror-Einsätze" und rief Pakistan auf, mehr gegen "Terrorgruppen" auf seinem Territorium zu unternehmen.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini warnte, der Konflikt habe "das Potenzial, zu erheblichen und gefährlichen Folgen für beide Länder und die erweiterte Region zu führen".

Bundesaußenminister Heiko Maas rief beide Seiten zur Besonnenheit auf. "Wir hoffen, dass das nicht zu einer Eskalation führt", sagte er während seines Mali-Besuchs. Maas rief zudem Pakistan auf, konsequent gegen terroristische Organisationen vorzugehen.

Pakistan und Indien melden Abschuss von Kampfjets über Kaschmir

tagesschau 20:00 Uhr, 27.02.2019, Peter Gerhardt, ARD Neu Delhi





Pakistanischer Premier bietet Gespräche an

Indiens Luftangriff am Dienstag traf nach Angaben des Außenministeriums ein Ausbildungslager der islamistischen Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed. Diese hatte einen Selbstmordanschlag mit einer Autobombe am 14. Februar im indischen Teil Kaschmirs für sich reklamiert, bei dem 40 indische Sicherheitskräfte getötet worden waren. Sie war ebenfalls an einem Angriff auf das indische Parlament im Dezember 2001 beteiligt gewesen, der fast einen Krieg auslöste.

In einer Fernsehansprache bot der pakistanische Premierminister Imran Khan Indien Gespräche an. "Mit den Waffen, die wir beide haben - können wir uns eine Fehlkalkulation leisten?", fragte er.

Indiens Regierung um die hindu-nationalistische Partei BJP von Premierminister Narendra Modi steht allerdings unter Druck, Stärke zu zeigen, weil in wenigen Monaten eine Parlamentswahl ansteht. In beiden Ländern stachelten manche Medien zum patriotischen Eifer an.

Neben den jüngsten Luftangriffen gab es in den vergangenen Tagen auch immer wieder Schusswechsel über die Kontrolllinie hinweg. Zwischenzeitlich wurde der Luftraum in dem Gebiet großflächig gesperrt.