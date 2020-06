Indien und China Tote bei Grenzgefecht im Himalaya

An der Grenze zwischen Indien in China im Himalaya kommt es immer wieder zu Zusammenstößen, der Grenzverlauf ist umstritten. Nun fielen Schüsse - mehrere indische Soldaten kamen bei dem Gefecht ums Leben.

Bei einer Auseinandersetzung mit chinesischen Soldaten sind drei indische Armeeangehörige getötet worden. Nach Angaben der indischen Armee ereignete sich der Vorfall Montagnacht in der umstrittenen Grenzregion Ladakh im Himalaya.

China machte die indischen Soldaten für den Zusammenstoß verantwortlich. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, sagte, indische Truppen hätten am Montag zwei Mal die Grenze übertreten und chinesische Soldaten "provoziert und angegriffen". Daraufhin sei es zu einer "schweren körperlichen Auseinandersetzung" gekommen.

Ranghohe Militärvertreter der beiden Nachbarländer würden sich treffen, um die Situation zu entschärfen, erklärte das indische Militär. Ähnliche Gespräche hatte es erst unlängst gegeben, offenbar konnten sie aber die Spannungen in der Region nicht mindern.

Krieg um Grenzverlauf

Der Verlauf der 3500 Kilometer langen Grenze ist zwischen beiden Staaten an einigen Stellen umstritten. 1962 hatten beide Staaten einen kurzen Krieg um ihre Grenze im Himalaya geführt, den China gewann. Peking beansprucht heute etwa 90.000 Quadratkilometer eines Gebiets, das sich unter der Kontrolle Neu-Delhis befindet. Entlang der Grenze kommt es immer wieder zu Zwischenfällen.

So idyllisch weite Teile des Himalayas auch wirken mögen - in der Region schwelt nicht nur der heikle Grenzkonflikt zwischen Indien und China, sondern auch zwischen Indien und Pakistan.

Im Mai kam es an Demarkation im indischen Bundesstaat Sikkim zu handgreiflichen Auseinandersetzungen und Steinwürfen. Daraufhin überschritten nach indischen Angaben chinesische Soldaten die Demarkationslinie in der weiter westlich gelegenen Region Ladakh. Als Reaktion verlegten beide Seiten Tausende Soldaten an die Grenze.

China wittert Untergrabung seiner Integrität

Hintergrund der jüngsten Spannungen könnte die Entscheidung Indiens vom vergangenen Jahr sein, das vor allem von Buddhisten bewohnte Ladakh von dem übrigen, mehrheitlich muslimischen Jammu und Kaschmir abzutrennen und zu einem eigenen Bundesgebiet zu erklären, um seine Kontrolle zu verstärken. China hat dagegen scharf protestiert und von einer "Untergrabung" seiner territorialen Integrität gesprochen.

Mit Misstrauen beobachtet Peking ferner, wie sein Rivale Indien stärker an die Seite der USA und ihrer Verbündeten rückt, während Trump seine antichinesische Politik verschärft. Auch wird Anstoß an dem Bau von Straßen und Brücken in dem umstrittenen Grenzgebiet auf indischer Seite genommen. Umgekehrt hat aber auch China seine Bautätigkeiten ausgeweitet, was Indien wiederum kritisiert.

US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich angeboten, in dem Konflikt zu vermitteln, was die Nachbarländer nicht wollten.