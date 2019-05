Offiziellen Angaben zufolge starben bei einem Gebäudebrand im Westen Indiens mindestens 19 Schüler. Mehrere von ihnen kamen ums Leben, als sie aus den oberen Stockwerken aus dem Fenster sprangen, um sich zu retten.

Bei einem Gebäudebrand im Westen Indiens sind mindestens 19 Schüler ums Leben gekommen. Mehr als ein Dutzend seien mit Verbrennungen oder Atemproblemen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Der ranghöchste gewählte Beamte des Staats Gujarat, Vijay Rupani, sagte, 19 junge Leute seien bei dem Feuer getötet worden.

"Mir wird gesagt, dass diese jungen Leute in dem Gebäude festsaßen, als das Feuer das Treppenhaus zerstörte", sagte Rupani der Nachrichtenagentur "Press Trust of India". "Etwa drei bis vier starben, nachdem sie vom Gebäude gesprungen waren."

Schüler springen aus dem Fenster

Premierminister Narendra Modi sagte, er sei entsetzt über das Unglück und habe die Behörden im Staat Gujarat angewiesen, Hilfe zur Verfügung zu stellen. Die Schüler seien zu einem Unterricht in dem vierstöckigen Haus in der Stadt Surat gewesen, als das Feuer ausbrach, sagte der Polizeisprecher.

Nach Angaben von "Press Trust of India" brannten das dritte und vierte Geschoss des Gebäudes in einem Einkaufsviertel. Fernsehaufnahmen zeigten, wie mehrere Schüler versuchten, aus Fenstern zu springen, um sich zu retten. Ein Feuerwehrsprecher sagte, 24 Löschfahrzeuge seien im Einsatz gewesen. In Indien kommt es immer wieder zu Gebäudebränden, weil Feuerinspektionen nur lax vorgenommen werden.