Indien Viele Tote durch gepanschten Alkohol

Mindestens 84 Menschen sind in Indien seit Donnerstag durch gepanschten Schnaps ums Leben gekommen. Etwa 200 Menschen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, einige schweben immer noch in Lebensgefahr.

Nach dem Konsum von gepanschtem Schnaps unter Arbeitern zweier Teeplantagen in Indien sind mindestens 84 Menschen gestorben. Etwa 200 Menschen werden wegen einer Vergiftung im Krankenhaus behandelt. Das teilten die Behörden der Distrikte Golaghat und Jorhat im nordöstlichen Bundesstaat Assam mit. Der Arzt Ratul Bordoloi von der Gesundheitsbehörde in Golaghat sagte, die Betroffenen litten unter starkem Brechreiz, Brustschmerzen und Atemnot.

Viele Patienten im Krankenhaus seien mittlerweile außer Gefahr, hieß es. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass die Zahl der Toten noch steige, da der Zustand einiger Patienten weiterhin kritisch sei. Die Arbeiter sollen den gepanschten Schnaps am Donnerstag getrunken haben. Danach seien sie nach und nach bewusstlos geworden. Den Angaben nach enthielt das Getränk offenbar eine erhebliche Menge Methanol.

Mehrere Festnahmen

Assams Regierungschef Sarbananda Sonowal ordnete eine Untersuchung an. Der Besitzer einer Brauereianlage sowie acht weitere Personen wurden festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Nach weiteren werde noch gefahndet. Die Behörden beurlaubten zudem zwei Beamte, weil sie keine Vorkehrungen gegen den Verkauf des Alkohols getroffen hätten.

Jedes Jahr sterben in Indien Hunderte Menschen an gepanschtem Alkohol. Erst vor knapp zwei Wochen waren in den nordindischen Bundesstaaten Uttar Pradesh und Uttarakhand mehr als 100 Menschen an gepanschtem Alkohol gestorben. Schwarz gebrannter Schnaps ist in Indien sehr beliebt, weil er billiger verkauft wird als importierter Alkohol oder etablierte indische Marken. Nicht selten werden die Getränke mit Industrie-Alkohol und anderen Substanzen hergestellt.