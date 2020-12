Corona-Pandemie Impfkampagne in Israel hat begonnen

In Israel haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Pro Tag sollen 60.000 Menschen eine Dosis injiziert bekommen. Als Erster an der Reihe war Ministerpräsident Netanyahu.

Zum Auftakt der Corona-Impfkampagne in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sich als Erster impfen lassen. Der 71-Jährige bekam die Spritze vor laufender Kamera im Schiba-Krankenhaus bei Tel Aviv.

Danach war Gesundheitsminister Juli Edelstein an der Reihe. Auch Präsident Reuven Rivlin soll geimpft werden. Ziel ist es, die Bürger Israels zu ermutigen, sich auch gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Medizinisches Personal und Risikogruppen zuerst

Zuerst sollen medizinisches Personal und Risikogruppen den Impfschutz erhalten. "Dies ist ein großer Tag für Israel", sagte Netanyahu vor seiner Impfung. "Ich glaube an diesen Impfstoff." Das Ende der Pandemie sei in Sicht, Millionen Impfdosen würden nach Israel geliefert. Er appellierte an die Bürger Israels, seinem Beispiel zu folgen. In Israel sollen rund 60.000 Menschen am Tag geimpft werden.

Nach bisherigem Vorhaben der Regierung sollen Geimpfte in Israel mit einem "grünen Pass" Vorteile erhalten. Sie können etwa eine Quarantänepflicht umgehen sowie öffentliche Veranstaltungen und Restaurants besuchen. Der Ausweis soll vermutlich zwei Wochen nach der zweiten Impfdosis erhältlich sein.

Zahl der Neuinfektionen nimmt wieder zu

In Israel hatten die Infektionszahlen nach einem vergleichsweise milden Pandemiebeginn im Sommer massiv zugenommen. Als Grund gelten unter anderem verfrühte Lockerungen. Mitte September verhängte die Regierung einen zweiten Lockdown, der die Zahlen deutlich senkte.

Seit Mitte Oktober setzt die Regierung schrittweise Lockerungen um, seither nimmt die Zahl der Neuinfektionen wieder zu. Sie überstieg in dieser Woche an drei Tagen die Zahl von jeweils 2800. Neue Verschärfungen waren geplant, wenn die Zahl der Neuinfektionen wieder 2500 übersteigt. Ein weiterer Teil-Lockdown ist im Gespräch.