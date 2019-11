Impeachment-Anhörung Botschafter Sondland belastet Trump schwer

Hat Präsident Trump Militärhilfen für die Ukraine von Ermittlungen gegen seinen möglichen Herausforderer Biden in der Ukraine abhängig gemacht? Ja, sagt eine der Schlüsselfiguren der Affäre.

In den Impeachment-Ermittlungen gegen den US-Präsidenten hat der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, Trump schwer belastet. Sondland sagte in seinem Eingangsstatement, es habe sehr wohl ein "Quid pro quo" gegeben. Das würde den Vorwurf stützen, Trump habe Militärhilfen für die Ukraine zurückgehalten, um Ermittlungen gegen die Familie Biden in der Ukraine zu erzwingen. Das sei auch kein Geheimnis gewesen - "alle waren eingeweiht."

Er sei im Sommer zu dem Schluss gelangt, dass die Auszahlung der Militärhilfe nicht erfolgen würde, solange sich die Ukraine nicht in einem öffentlichen Statement zu Ermittlungen unter anderem gegen die Gasfirma Burisma verpflichte, erklärte Sondland im US-Kongress. Für Burisma war früher der Sohn des Trump-Rivalen und US-Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden tätig.

Sondland gilt als Schlüsselfigur in der Ukraine-Affäre. Ihm wird vorgeworfen, zusammen mit Trumps persönlichen Anwalt Rudi Giuliani eine Art "Nebendiplomatie" mit der Ukraine geführt zu haben, die vor allem Donald Trumps Wiederwahl dienen sollte.

Die Anhörung dauert zur Stunde an.