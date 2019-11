Impeachment gegen Trump "Es geht um die Präsidentschaft als solche"

Hat Präsident Trump seine Macht missbraucht? Dieser Frage geht der US-Kongress seit heute öffentlich nach. Als erste Zeugen wurden zwei Top-Diplomaten angehört - beide belasteten Trump schwer.

In der ersten öffentlichen Anhörungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump haben die beiden ersten Zeugen den Präsidenten schwer belastet.

Zu Beginn versprachen die Demokraten ein sachliches und zügiges Verfahren. Die Untersuchungen würden ohne "Hass" und "Verzögerung" laufen, sagte der demokratische Ausschussvorsitzende Adam Schiff in einem eindringlichen Eingangsstatement.

"So einfach wie furchtbar"

Die Untersuchung der Ukraine-Affäre werde nicht nur über die Zukunft von Trump entscheiden, sondern über die Zukunft der US-Präsidentschaft selbst. "Darüber, welches Verhalten oder Fehlverhalten das amerikanische Volk von seinem Oberkommandierenden erwarten kann", ergänzte Schiff. Es müsse geklärt werden, ob Trump die Regierung der Ukraine unter Druck gesetzt habe, um sich Vorteile im nächsten Wahlkampf zu verschaffen. "Hat Präsident Trump versucht, die Verwundbarkeit dieses Verbündeten auszunutzen und die Ukraine zur Einmischung in unsere Wahlen aufzufordern?" Sollte dies der Fall gewesen sein, müsse ermittelt werden, ob "ein solcher Machtmissbrauch" mit dem Präsidentenamt vereinbar sei. "Die Sache ist so einfach wie furchtbar", resümierte Schiff.

"Orchestrierte Schmutzkampagne"

Die Republikaner verteidigten ihren Präsidenten. Der zuständige Abgeordnete Devin Nunes griff die Untersuchung scharf an. Es handle sich dabei um eine "sorgsam orchestrierte Schmutzkampagne" der Demokraten, der Medien und von parteiischen Regierungsmitarbeitern, sagte er. Deren Ziel sei es, den Wahlsieg Trumps im Jahr 2016 rückgängig zu machen.

Trump wird vorgeworfen, verabredete Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 400 Millionen Dollar zurückgehalten zu haben, weil er zuerst Ermittlungen in der Ukraine gegen die Familie Biden wollte. Joe Biden ist einer der möglichen Herausforderer Trumps auf demokratischer Seite, sein Sohn arbeitete für eine ukrainische Gasfirma.

Kurz vor dem Start der Anhörungen sagte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Untersuchungen sollten Trump zeigen, dass er nicht über den Gesetzen stehe. "Und dass er zur Rechenschaft gezogen wird."

Zwei Top-Diplomaten als erste Zeugen

Als erster Zeuge wurde der US-Geschäftsträger in Ukraine, William Taylor, vernommen. Er beklagte, es habe zwei Kanäle nach Kiew gegeben - einen regulären und einen "hochgradig irregulären". Er wiederholte frühere Aussagen, wonach Trump die Zuwendungen an die Ukraine auf Halt gesetzt habe, um die Ermittlungen gegen die Bidens zu erzwingen. Damit habe Trump die Ukraine in ihrem Kampf gegen die Russen im Stich gelassen.

Die gleiche Ansicht vertrat auch der zweite Zeuge, der stellvertretende Staatssekretär im Außenministerium, Georg Kent. "Ich glaube nicht, dass die Vereinigten Staaten andere Länder zu selektiven, politisch motivierten Untersuchungen gegen politische Gegner drängen sollten, denn das unterhölt das Prinzip des Rechts - egal in welchem Land", sagte Kent.