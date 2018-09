Die Anzeichen für eine bevorstehende Offensive gegen die syrische Rebellenhochburg Idlib mehren sich. Nun hat sich US-Präsident Trump per Twitter zu Wort gemeldet - und warnt Syrien, Russland und den Iran vor einem Angriff.

US-Präsident Donald Trump hat Syrien vor einem Angriff auf die Rebellenhochburg Idlib mit Hilfe Russlands und des Iran gewarnt. "Syrien Präsident Baschar al-Assad darf die Provinz Idlib nicht unbesonnen angreifen", schrieb Trump auf Twitter. "Die Russen und Iraner würden einen schweren humanitären Fehler machen, sich an dieser potenziellen menschlichen Tragödie zu beteiligen." Hunderttausende Menschen könnten getötet werden.

Auch Hilfsorganisationen warnen vor einer neuen humanitären Katastrophe. In der Region Idlib leben fast drei Millionen Menschen, davon 1,4 Millionen Vertriebene aus anderen Landesteilen. Da die Aufständischen dort keine Ausweichmöglichkeit innerhalb Syriens haben, drohen erbitterte Kämpfe - oder eine Massenflucht in die Türkei.

Truppen um Idlib zusammengezogen

Derzeit wird mit einer baldigen Offensive der syrischen Armee in der Provinz im Nordwesten des Landes gerechnet, die von überwiegend islamistischen Rebellen kontrolliert wird. Assad hat in den vergangenen Wochen eine große Zahl von Truppen um Idlib zusammengezogen. Russland und der Iran betonen, dass Extremistengruppen in Idlib besiegt werden müssen.

Am Freitag wollen die beiden Länder als Unterstützer der Regierung und die Türkei als Schutzmacht der Opposition über die Krise in Syrien beraten. Beobachter rechnen damit, dass sich dort das Schicksal Idlibs entscheiden könnte.