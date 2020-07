Trotz Prothese spielt er Fußball: Der zehnjährige Mohamed ist einer von mehr als 22.000 Menschen, die im syrischen Bürgerkrieg ein Bein verloren haben. In Idlib hat er Hilfe gefunden - und Hoffnung.

Von Daniel Hechler, ARD-Studio Kairo

Mohamed dribbelt wieder. Wenn auch nicht ganz so flink wie früher. Seine Prothese sitzt nicht perfekt. Manchmal schmerzt sie. Aber der Zehnjährige lässt sich nichts anmerken. Das letzte, was er will, ist Mitleid.

Seit dem Februar 2016 ist in seinem Leben nichts mehr wie zuvor. Er war auf dem Weg von der Schule nach Hause, als syrische Kampfjets am Himmel auftauchten.

"Ich weiß noch, dass vier Bomben in dem Viertel einschlugen. Eine nach der anderen. Als sie explodierten, war ich noch bei vollem Bewusstsein. Ich erinnere mich noch daran, wie ich zur Klinik gebracht wurde und dort ankam. Mein Bein hat geblutet und ich habe es mit der Hand gestützt."

Syrien: Mohamed dribbelt wieder

Weltspiegel, 04.07.2020, Daniel Hechler, ARD Kairo





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-724853~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Halbwegs sicher

Im Januar floh er mit seiner Familie aus Sarakib nach Idlib. In der Hauptstadt der letzten Rebellenhochburg Syriens fühlen sie sich halbwegs sicher. Es gilt eine Waffenruhe. Die Luftangriffe sind seither weniger geworden.

Mohamed meistert seinen Alltag so gut er kann. Mit seinen Eltern und seinem Bruder wohnt er in einer kleinen Mietwohnung. Sie hatten Glück. Die meisten Flüchtlinge leben in Zelten dicht gedrängt in Camps.

Kämpfer der Nationalen Befreiungsfront (NFL) patrouillieren auf einer Straße in Sarakib, der Heimatstadt von Mohameds Familie.

Am liebsten aber würde Mohamed in seine Heimatstadt zurückkehren, die nun in Trümmern liegt - irgendwann einmal, wenn dort wieder Frieden herrscht. "Ich will wieder in Sarakib mit meinen Freunden spielen, zur Schule gehen, dann studieren", sagt der Junge. "Später möchte ich einmal Arzt werden und verletzten Kindern mit Bein- oder Armprothesen helfen. Dann können sie wieder glücklich werden."

"Fünf Stunden im Operationssaal"

Mohamed war nicht der einzige, den es getroffen hat. Die Tochter eines Nachbarn starb bei dem Luftangriff. Auch sein Bruder wurde verletzt. Zum Glück nicht ganz so schlimm wie er. Mohameds Leben hing an einem seidenen Faden. Sein Vater Abd al ellah Asaad erzählt:

"Mein Sohn war damals fünf Jahre alt. Er war fünf Stunden lang im Operationssaal. Es war ein furchtbarer Moment, als sie ihn rausschoben. Ohne Unterschenkel. Die Ärzte sagten mir, dass sie zehn Granatsplitter aus seinem Bauch geholt haben."

Mit Hilfe seines Vaters lernte Mohamed, mit der Prothese zu laufen.

Es begann eine harte Zeit für das Kind. Sein Vater war oft an seiner Seite. Mohamed musste mühsam lernen, mit einer Prothese zu leben.

Er teilt das Schicksal mit vielen anderen in Syrien. Seit Beginn des Bürgerkriegs haben mehr als 22.000 Menschen ein Bein verloren.

Prothesenzentrum hilft trotz Geldmangel

Das Nationale Zentrum für Prothesen ist eine der wenigen Anlaufstellen. Ein Ort der Hoffnung auch für Mohamed. Das Geld allerdings ist knapp, die technischen Möglichkeiten beschränkt. Komplizierte Prothesen können sie hier nicht herstellen.

Aber die Mitarbeiter tun, was möglich ist, um den Betroffenen das Leben ein bisschen einfacher zu machen. "Wir betreuen hier sehr viele Verletzte. Die Materialien, die uns zur Verfügung stehen, sind aber leider nicht so gut", sagt Khadija Baradei, Arzt am Prothesenzentrum. "Die Patienten können die Prothesen oft nicht lange tragen. Es sind einfach zu viele Verletzte und zu wenige Spenden."

Eine der wenigen Anlaufstellen: das Nationale Prothesenzentrum, in dem Mohamed seine Übungen macht.

Am Anfang kam Mohamed ein paar Mal jede Woche: immer wieder Übungen, Massagen, vor allem auch viel psychologische Unterstützung für ein schwer traumatisiertes Kind. Mittlerweile trägt er schon seine dritte Prothese. Aus den ersten beiden wuchs er schnell heraus. "Mohamed hat schwer gelitten", sagt Khadeja Baradei, technische Assistentin am Nationalen Zentrum für Prothesen. "Er war sehr introvertiert, deprimiert. Die Verletzung hat ihn wirklich im Mark erschüttert." Mittlerweile hat er wieder Tritt gefasst.

Erst Krieg, dann Corona

Doch die Menschen trifft es doppelt hart in Idlib. Erst Krieg und nun Corona. Die Schulen sind geschlossen. Die Preise explodieren. Viele haben ihre Jobs verloren. Offiziell gibt es in Idlib keine Infektionen, aber auch kaum Tests.

Die Pandemie könnte in der Provinz unter Kontrolle islamistischer Milizen besonders heftig wüten. Viele Kliniken sind zerstört, die Hygiene katastrophal. Masken trägt hier kaum einer.

Geld verdienen für die Familie

Mohamed verkauft auf der Straße Nähseide und Stoffe. Knapp zehn Euro verdient er damit jeden Tag. Mit dem Geld will er der Familie ein wenig helfen, auch wenn er in der Schule besser aufgehoben wäre. Sie brauchen jeden Cent zu Hause.

Vater Abd hat seinen Job verloren. Sie leben vom Ersparten und das wird knapp. Gerade jetzt will Mohamed eine Stütze und kein Problemfall sein. Er hat sich zurück ins Leben gekämpft. Nun will er es allen zeigen. Das sagt auch sein Vater:

"Viele Menschen behandeln Mohammed wie jemanden, dem etwas fehlt, der behindert ist. Deshalb will er immer allen das Gegenteil beweisen, zeigen, dass ihm nichts fehlt. Er will besser sein als seine Freunde, gewinnen. Nicht zuletzt beim Fußball."

"So spielen wie Ronaldo"

Zum Glück hat er da Vorbilder. 2017 haben Fußballspieler, die im Krieg ein Bein verloren haben, ein Team gebildet. 15 Kicker sind es mittlerweile und viele Fans. Sie zeigen Spitzenleistung mit Prothesen. Mohamed allerdings will eines Tages noch viel höher hinaus. "Ich will einmal so toll spielen wie Cristiano Ronaldo.” Momente des Glücks.

Auch wenn ihn das Schicksal schwer erwischt hat, Mohamed lässt sich nicht kleinkriegen. Seine Lust am Leben ist trotz allem ungebrochen.

Diese und weitere Reportagen sehen Sie am Sonntag im Weltspiegel - um 19.20 Uhr im Ersten.