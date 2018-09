Syrien Steht Idlib-Offensive bevor?

Die Regierung zieht Truppen zusammen, Moskau sagt, das Problem Idlib werde bald gelöst: Die Drohkulisse vor der erwarteten Offensive auf die syrische Rebellenhochburg wächst.

Vor der erwarteten Offensive auf die Rebellenhochburg Idlib in Syrien warnen die Vereinten Nationen vor der größten humanitären Katastrophe im 21. Jahrhundert. Die Welt dürfe nicht "schlafwandlerisch" in diese Krise gehen, sagte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock angesichts der geschätzten drei Millionen Zivilisten in der Provinz im Nordwesten des Bürgerkriegslandes.

Die syrische Armee bereitete russischen Angaben zufolge einen Angriff auf die Rebellenhochburg Idlib vor. "Dort hat sich das nächste Terroristennest gebildet", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die Regierungen in Moskau, Damaskus, Ankara und Teheran seien deswegen besorgt. "Wir wissen, dass die syrischen Streitkräfte sich darauf vorbereiten, das Problem zu lösen", sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge. Er nannte kein Datum für die Offensive.

Die Region Ildib im Nordwesten Syrien ist das letzte große Gebiet, das noch von Rebellen beherrscht wird.

Die Region im Nordwesten Syriens ist das letzte große Gebiet des Bürgerkriegslandes, das noch von Rebellen beherrscht wird. Dominiert werden diese von dem Al-Kaida-Ableger Haiat Tahrir al-Scham, der früheren Al-Nusra-Front. Syriens Regierung hat Truppen zusammengezogen und droht mit einem Angriff zusammen mit ihren Verbündeten Russland und Iran.

Panzer sollen Befestigungen verstärken

Die Türkei brachte vor einem möglichen Großangriff der syrischen Regierung auf Idlib einem Medienbericht zufolge weiteres Kriegsgerät in die Grenzregion. Acht Frachtfahrzeuge, beladen mit Panzern und schweren Geschützen, hätten die Grenzprovinz Kilis passiert, meldete die Zeitung "Hürriyet".

Syrische Rebellenkämpfer bereiten sich auf eine bevorstehende Offensive der Regierungstruppen vor.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, auch in der weiter südwestlich gelegenen Grenzprovinz Hatay seien Lastwagen mit Panzern darauf angekommen. Sie sollten später in Grenzbezirke gebracht werden, um dort Befestigungen zu verstärken. Andere Lastwagen hätten vier Meter lange Zementblöcke mit einem Gewicht von je zwölf Tonnen zu türkischen Posten auf der syrischen Seite der Grenze gebracht.

Idlib liegt nur etwa 30 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Die Türkei unterhält in der Provinz zwölf Beobachtungsposten und ist Schutzmacht einer De-Eskalationszone.

"Die Drähte glühen heiß"

Außenminister Heiko Maas betonte mit Blick auf Idlib: "Die Drähte glühen heiß", damit es nicht zur Schlacht komme. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe mit Moskau und Washington gesprochen, er selbst fliege am Mittwoch in die Türkei.

Heiko Maas sagte, er fliege am Mittwoch in die Türkei.

Lowcock zufolge leben in Idlib mehr als eine Million Kinder. Auf einen der oft extremistischen Kämpfer kämen rund 100 Zivilisten. Er sei in der vergangenen Woche in Damaskus gewesen und sei nach den Gesprächen höchst alarmiert. Es müsse alles unternommen werden, um eine blutige Schlacht zu verhindern. Gleichzeitig müsse es aber Vorbereitungen geben, um in diesem Falle Zivilisten helfen zu können.

Der Westen ist aufgrund der Pläne und früheren blutigen Offensiven auf Rebellengebiete in Aleppo oder Ost-Ghuta alarmiert. US-Präsident Donald Trump warnte Russland und den Iran, im Falle einer Schlacht in die Kämpfe einzugreifen. "Die Russen und Iraner würden einen schwerwiegenden humanitären Fehler machen, wenn sie bei dieser möglichen menschlichen Tragödie mitmachen", twitterte Trump. Hunderttausende Menschen könnten bei einem Angriff des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad getötet werden. "Lasst das nicht zu!", schrieb Trump.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 04. September 2018 um 14:00 Uhr.