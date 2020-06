Kurz im Ibiza-U-Ausschuss "Mir platzt gleich der Kragen"

Ringen um Auflärung in der Ibiza-Affäre

In Österreich hat mit dem Untersuchungsausschuss Anfang Juni die politische Aufarbeitung des sogenannten Ibiza-Skandals begonnen. Der Ausschuss geht unter anderem dem Verdacht nach, ob ein Glücksspielkonzern durch die Vergabe eines lukrativen Postens an einen FPÖ-Politiker auf Glücksspiellizenzen hoffen konnte. Auslöser des Skandals war die Veröffentlichung des "Ibiza-Videos" im Jahr 2019 . Darin wirkt der damalige FPÖ-Chef Heinz Christian Strache anfällig für Korruption und scheint einer angeblichen Oligarchen-Nichte Staatsaufträge gegen Parteispenden in Aussicht zu stellen. Die rechtskonservative Koalition zerbrach im Mai 2019, als "Süddeutsche Zeitung" und der "Spiegel", das geheime Treffen enthüllten.