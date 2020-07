Der Hurrikan "Hanna" ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern im US-Bundesstaat Texas auf Land gestoßen. Die Behörden warnen vor Sturmfluten und erwarten eine überdurchschnittliche Sturm-Saison.

Mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde ist der Tropensturm "Hanna" im US-Bundesstaat Texas auf Land getroffen. Wie das Nationale Hurrikan-Zentrum der US-Klimabehörde NOAA mitteilte, erreichte "Hanna" am Samstagabend (Ortszeit) die Insel Padre Island unmittelbar vor der Küste.

Der Tropensturm war am Samstagmorgen zum Hurrikan der niedrigsten Stufe eins hochgestuft worden. Für den Küstenabschnitt von Port Mansfield bis Sargent wurde eine Sturmflut-Warnung erlassen.

Der Hurrikan bewegt sich auf die texanische Küste zu.

Evakuierungen erwünscht

Über dem Golf von Mexiko hat sich der Wirbelsturm zum Hurrikan entwickelt. Er hatte dort aber zunächst keine Auswirkungen auf die Öl- und Erdgasförderung. Auf den Förderplattformen wurde die Produktion nicht gedrosselt, keine Arbeiter wurden ausgeflogen.

Allerdings waren Bewohner des Kleberg County, südlich der Stadt Corpus Christi, aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen und ins Landesinnere zu fahren, ehe "Hanna" auf Land trifft.

NOAA rechnet mit vielen Hurrikans

Über dem Atlantik erwartete NOAA in diesem Jahr eine überdurchschnittlich aktive Hurrikan-Saison. Dies teilte die Behörde bereits im Mai mit. Grund seien eine Reihe von Faktoren wie höhere Wassertemperaturen nahe der Oberfläche im Atlantik und der Karibik, schwächere Passatwinde und ein stärkerer westafrikanischer Monsun.

Von Juni bis Ende November sei deshalb mit bis zu zehn Hurrikans zu rechnen, davon könnten bis zu sechs sehr starke Wirbelstürme werden, hatte die Behörde erklärt. Im Durchschnitt gibt es pro Jahr über dem Atlantik sechs Hurrikans, drei davon entwickeln sich zu Stürmen großer Stärke.

Hurrikan "Douglas" im Pazifik

Auch im Pazifik gibt es derzeit einen Hurrikan. "Douglas" sei mit Windgeschwindigkeiten von rund 160 Stundenkilometern in Richtung Hawaii unterwegs. Das Hurrikan-Zentrum erwartete allerdings, dass sich der Hurrikan der Stufe zwei abschwächt. Der Vorhersage zufolge soll er in der Nacht zu Sonntag (Ortszeit) in der Nähe der größten Inseln Hawaiis sein - dann als Sturm knapp unterhalb der Hurrikan-Schwelle.