Hurrikan "Michael" Mit voller Wucht auf Florida

Schlimmer als erwartet hat Hurrikan "Michael" die US-Küste getroffen: Mindestens ein Mensch wurde getötet, zahlreiche Häuser zerstört, Straßen überflutet. Nun sind in Florida Rettungsteams unterwegs.

Überflutete Straßen, umgestürzte Bäume, Stromausfälle und umherfliegende Gebäudeteile: Hurrikan "Michael" hat im Süden der USA für Schäden gesorgt. Ein Mensch starb nahe Greensboro, nachdem ein Baum auf sein Haus gestürzt war.

Der Wirbelsturm steuert nun auf die angrenzenden US-Staaten Alabama und Georgia zu. Zwar habe er etwas an Kraft verloren, bleibe allerdings ein gefährlicher Hurrikan der Kategorie drei, teilte das Nationale Hurrikanzentrum in Miami mit. Insgesamt sind mehr als 300.000 Haushalte ohne Strom.

Hurricane "Michael" trifft auf Floridas Küste

Trümmer und Überflutungen

Der Hurrikan war am Nachmittag in der Nähe der Touristenstadt Mexiko Beach im Nordwesten Floridas mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde auf die US-Küste getroffen. In dem Ort Apalachicola war die Flutwelle mehr als zwei Meter hoch, wie das Hurrikanzentrum berichtete. Videoaufnahmen zeigten weitreichende Zerstörung, Trümmer und Überflutungen.

Floridas Gouverneur Rick Scott sagte, Such- und Einsatzteams seien zur Unterstützung von Überlebenden in die am schwersten getroffenen Gebiete unterwegs. Bewohner mahnte er zudem, sich von den Straßen fernzuhalten, damit diese von Ersthelfern befahren werden könnten.

Trump nennt Sturm ein "Monster"

Präsident Donald Trump werde über die Lage auf dem Laufenden gehalten, teilte das Weiße Haus mit. Demnach telefonierte er auf dem Weg zu einer Kundgebung in Pennsylvania mit den Gouverneuren von Georgia und Alabama.

Es sei nicht erwartet worden, dass der ursprünglich kleine Sturm sich zu einem "Monster" auswachsen würde, sagte Trump.

Eine CNN-Reporterin im Sturmgebiet sagte, Menschen in der Gegend hätten am Dienstag noch gedacht, sie würden einen Hurrikan der Kategorie zwei aussitzen. Als sie dann am Mittwoch aufgewacht seien, war der Sturm auf die Kategorie vier angewachsen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 10. Oktober 2018 um 20:00 Uhr.