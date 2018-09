Hurrikan "Florence" Schon 300.000 Menschen ohne Strom

Überschwemmungen, Schäden, Stromausfälle: Hurrikan "Florence" ist mit Wucht auf die US-Ostküste getroffen. Auch wenn er sich abgeschwächt hat, warnen die Behörden vor dramatischen Folgen.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Das Auge des Hurrikans hat die Küste erreicht. Sturm und heftiger Regen richteten bereits in den Stunden zuvor Verwüstungen an: In Jacksonville ist ein Hotel so schwer beschädigt worden, dass es geräumt werden musste.

"Wir erhielten einen Notruf. Unsere Rettungskräfte evakuierten das Hotel. Es waren 62 Gäste. Es gab keine Verletzten. Allen geht es jetzt gut", sagte der Bürgermeister von Jacksonville, Sammy Philipps, im Lokalfernsehen. Die Geretteten seien erst einmal in einem provisorischen Schutzraum untergebracht worden.

Hurrikan "Florence" beschädigte auch dieses Restaurant in Myrtle Beach. Bisher sind es Momentaufnahmen.

Rettungskräfte im Dauereinsatz

Derzeit gibt es nur vorläufige Berichte über Schäden. Es sind Momentaufnahmen. Überschwemmungen sind offenbar das größte Problem. Bei New Bern, einer Stadt 45 Kilometer von der Küste entfernt, mussten Rettungskräfte in den vergangenen Stunden mehr als 200 Mal ausrücken. Wirbelsturm "Florence" hat dort das Meerwasser so stark in die Mündung des lokalen Flusses gedrückt, dass die Pegel steigen.

Einsatzkräfte retten eine Frau und ihren Hund aus einem überfluteten Haus in James City.

"Eine ganze Weile nicht zurückkehren"

Jetzt warten Bewohner darauf, aus den Wassermassen gerettet zu werden. Eine schnelle Rückkehr in die Häuser schließt der Chef der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA, Brock Long derzeit aus: "Wenn sie die Küste verlassen mussten und in einem Schutzraum leben, dann werden sie eine ganze Weile nicht zurückkehren können. Wenn der Sturm durchgezogen ist, können wir Bewohner zwischenzeitlich in Notunterkünften unterbringen. Irgendwann können sie zurück. Aber für einige wird es nicht mehr möglich sein, wenn wir uns die Schäden anschauen."

Menschen suchen Schutzunterkünfte auf wie hier in Grantsboro in North Carolina.

Sturmfluten von mehr als drei Metern

Das Sturmtief wurde noch in der Nacht auf die niedrigste Hurrikan-Kategorie zurückgestuft. Aber noch immer erreicht Hurrikan "Florence" Windgeschwindigkeiten von bis zu 144 Kilometer pro Stunde. Der Wirbelsturm hat in Richtung Süden gedreht und zieht jetzt die Küste entlang - mit Sturmfluten von mehr als drei Metern. Die heftigen Regenfälle lassen kaum nach, die Behörden rechnen mit den schwersten Überschwemmungen erst zu Beginn der kommenden Woche.

Insgesamt sind in North Carolina bereits 300.000 Menschen ohne Strom. FEMA-Chef Long bittet die Betroffenen um Geduld: "Die Lichter bleiben für viele Tage, wenn nicht gar Wochen aus. Deshalb sprechen wir von Katastrophen: Die Infrastruktur nimmt Schaden, der Wiederaufbau ist ein frustrierender Prozess."

An Wiederaufbau ist im Moment noch gar nicht zu denken. Nur einzelne Schäden und Einsätze der Rettungskräfte sind bisher bekannt. Das ganze Ausmaß wird erst in den kommenden Tagen zu sehen sein.

Hurrikan Florence erreicht das Festland in North Carolina

Torsten Teichmann, ARD Washington

14.09.2018 17:13 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 14. September 2018 um 17:00 Uhr.