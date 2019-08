Hurrikan an US-Ostküste Florida wappnet sich für "Dorian"

"Dorian" könnte laut Meteorologen einer der schlimmsten Hurrikans seit 30 Jahren werden. Florida wappnet sich - und US-Präsident Trump macht die Vorbereitungen zur Chefsache.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

US-Präsident Donald Trump hat seinen geplanten Polen-Besuch abgesagt. Stattdessen wird er das verlängerte Feiertagswochenende auf dem Landsitz des Präsidenten in Camp David in der Nähe von Washington verbringen. Von dort will Trump die Vorbereitungen für den Katastropheneinsatz in Florida beaufsichtigen. In einer über Twitter verbreiteten Videobotschaft warnte Trump die Bevölkerung von Florida:

"Es sieht jetzt danach aus, als ob dies ein absolutes Monster wird."

Tatsächlich erwarten die Meteorologen, dass "Dorian" einer der schlimmsten Hurrikans der vergangenen 30 Jahre werden könnte. Nach jetzigem Stand wird der Hurrikan in der Nacht zum Dienstag auf die Ostküste Floridas treffen - und zwar als Hurrikan der Kategorie 4, möglicherweise auch der höchsten Kategorie 5.

Je länger der Sturm Zeit hat, desto schlimmer die Fluten

Derzeit sauge der Hurrikan über dem extrem warmen Meereswasser der Karibik viel Feuchtigkeit auf, sagte der Direktor des Nationalen Hurrikan-Zentrums, Ken Graham. Und leider bewege sich "Dorian" langsamer, was keine gute Nachricht sei: "Je langsamer, umso mehr Zeit, an Stärke zu gewinnen. Und je mehr Zeit, umso schlimmer die Regenmassen und die Sturmflut."

Das Auge des Hurrikans wird irgendwo zwischen Miami im Süden und Orlando im Norden an Land treffen. Doch die Auswirkungen werden im gesamten Bundesstaat zu spüren sein. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, verhängte vorsorglich den Ausnahmezustand. Er rief die Bevölkerung auf, sich mit Vorräten für mindestens sieben Tage einzudecken.

Auch der Bürgermeister von Miami-Dade County, Carlos Giminez, empfahl rechtzeitig vorzusorgen: "Sie brauchen einen Evakuierungsplan. Füllen Sie Ihren Benzintank. Und brechen Sie rechtzeitig auf, um einen sicheren Ort zu erreichen."

Bürger decken sich mit Wasser und Konserven ein

Überall in Florida gab es lange Schlangen vor Tankstellen und in den Supermärkten. Viele Regale waren bereits leer, vor allem Wasser und Konserven waren gefragt. Hausbesitzer deckten sich mit Sandsäcken und Holzplatten ein.

Lange Schlangen vor einem Supermarkt in Kissimmee

Touristen, die sich eigentlich auf das verlängerte Feiertagswochenende gefreut hatten, brechen ihren Urlaub vorzeitig ab. Gayle Morton dagegen lebt in Florida und will zu Hause bleiben. "Dorian" sei nicht ihr erster Hurrikan, sagte sie im Lokalfernsehen: "Ich habe Andrew überlebt, auch Wilma und Irma." Aber auf diesen Sturm jetzt könne sie getrost verzichten.

In den vergangenen Tagen war Hurrikan "Dorian" an Puerto Rico vorbei gezogen. Umso stärker werden nun die Regenmassen und Sturmfluten ausfallen, die auf die Ostküste Floridas treffen.

Hurrikan Dorian - Florida wappnet sich, Trump warnt vor "Monster"-Sturm

Martin Ganslmeier, ARD Washington

30.08.2019 17:41 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.