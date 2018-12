Inhaftierte Huawei-Managerin China droht mit Konsequenzen

Seit einer Woche sitzt die Finanzchefin des chinesischen Tech-Konzerns Huawei in Kanada in Haft. Sie soll gegen Iran-Sanktionen verstoßen haben. Die Regierung in Peking bestellte nun Kanadas Botschafter ein.

Chinas Führung hat Kanada vor "schwerwiegenden Konsequenzen" in der Affäre um die in Vancouver inhaftierte Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou gewarnt. Nach Angaben der Staatsagentur Xinhua wurde Kanadas Botschafter am Samstag von Vizeaußenminister Le Yucheng zum Gespräch einbestellt. Dabei sei dem Diplomaten der Protest gegen die Inhaftierung Mengs mitgeteilt worden. China forderte von Kanada erneut die Freilassung der Huawei-Chefin. Das Vorgehen der kanadischen Behörden ignoriere das Gesetz und sei "abscheulich".

Zuvor hatte bereits die chinesische Botschaft in Kanada sowohl von Kanada als auch von den USA verlangt, ihr "Fehlverhalten sofort zu korrigieren" und Mengs persönliche Freiheit wiederherzustellen.

Festnahme auf Betreiben der US-Behörden

Meng Wanzhou sitzt seit einer Woche in Haft.

Die Finanzchefin des chinesischen Tech-Konzerns Huawei, die zugleich stellvertretende Vorstandschefin und Tochter des Konzerngründers Ren Zhengfei ist, war am vergangenen Samstag auf Betreiben der US-Behörden in Kanada festgenommen worden. Sie werfen Meng einen betrügerischen Verstoß gegen Iran-Sanktionen der USA vor. Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu 30 Jahre Haft. Ob sie auf Kaution auf freien Fuß kommt, soll ein Gericht in Vancouver am Montag entscheiden.

An den Finanzmärkten hatte der Vorfall Sorgen wegen einer erneuten Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA ausgelöst und zeitweise zu starken Kursverlusten geführt.

Huawei ist mit seinen 180.000 Mitarbeitern der weltgrößte Netzwerkausrüster und der zweitgrößte Produzent von Smartphones. Der Aufstieg und der Ausbau der Geschäfte im Ausland in den vergangenen Jahren war rasant. Die Eignerstruktur ist jedoch undurchsichtig, westliche Geheimdienste haben Sicherheitsbedenken. Sie fürchten Einflussnahme durch die Regierung in Peking, Spionage und Störung der nationalen Netze.