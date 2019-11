Bezirksratswahlen in Hongkong Klarer Sieg für die Demokraten

Das demokratische Lager in Hongkong hat bei den Bezirkswahlen einen klaren Sieg errungen. Laut Medienberichten entfiel deutlich über die Hälfte der Mandate auf demokratische Kandidaten.

Von Ruth Kirchner, rbb, zzt. in Hongkong

Wegen der hohen Wahlbeteiligung dauerte die Auszählung der Stimmen deutlich länger als bei den letzten Bezirkswahlen vor vier Jahren. Aber bereits kurz nach Mitternacht, als die ersten Ergebnisse bekannt wurden, brachen die Unterstützer der Demokraten in vielen Wahllokalen Jubel aus.

Demokratie-Aktivist Kelvin Lam, der sich in seinem Wahlkreis deutlich gegen eine regierungsfreundliche Kandidatin durchsetze, sprach noch in der Nacht von einem eindeutigen Signal an die Regierung Hongkongs und an die Führung in Peking: "Die Bürger haben sehr deutlich gemacht, dass sie unzufrieden sind mit der Art und Weise wie die Regierung mit den Protesten der letzten fünf Monate umgegangen ist", so Lam. "Die Polizeigewalt - das war zu viel. Die Menschen in Hongkong sollten das Wahlergebnis jetzt auch als Druckmittel nutzen um mehr Demokratie in der Zukunft zu fordern."

Die Stimmauszählung hatte sich wegen der hohen Wahlbeteiligung verzögert.

Beschränkte Macht

Die regierungsnahen und Peking-freundlichen Parteien, die fast alle 18 Hongkonger Bezirke seit Jahren fest in ihrer Hand hatten, mussten schwere Verluste hinnehmen. Einige Wahlverlierer machten Regierungschefin Carrie Lam für die Wahlschlappe verantwortlich.

Andere, wie die bekannte Abgeordnete des Hongkonger Legislativrats, Regina Ip, versuchten die Erfolge der Demokraten herunterzuspielen: "Es wäre unangemessen diese Wahlen alsReferendum zu betrachten", so Ip. "Schließlich sind den Wählern keine konkreten Fragen gestellt worden. Es handelt sich bei diesen Bezirkswahlen lediglich um die Politisierung einer Reihe lokaler Abstimmungen."

Die politische Macht der Bezirksräte ist tatsächlich eher gering. Sie können keine Gesetze erlassen und sie spielen auch bei der Wahl des nächsten Regierungschefs oder der nächsten Regierungschefin nur eine marginale Rolle. Gleichwohl dürfte das Wahlergebnis die Regierung Lam deutlich unter Druck setzen.

Demokratische Abgeordnete fordern Reformen

Der pro-demokratische Anwalt Albert Ho forderte noch am Wahltag konkrete Schritte:"Das wichtigste ist jetzt eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt der letzten Monate. Die bisherigen Ansätze reichen nicht aus. Wir brauchen eine unabhängige Einrichtung, die glaubwürdig ist und ausreichende Machtbefugnisse hat."

Andere Aktivisten und pro-demokratischen Politiker wie Ramon Yuen, der seinen Bezirksratsposten erfolgreich verteidigen konnte, gingen noch weiter: Jetzt müssten umgehend politische Reformen eingeleitet werden. Und: Carrie Lam müsse sofort zurücktreten.

Wie es jetzt weitergeht, hängt aber nicht nur von Carrie Lam ab, sondern vor allem von der Führung in Peking. Die hat Zugeständnisse an die Protest- und Demokratiebewegung bislang kategorisch ausgeschlossen.