Der US-Kongress will die Demokratiebewegung in Hongkong unterstützen. Ein geplantes Gesetz sieht wirtschaftliche Sanktionen vor, wenn die Autonomie der Region untergraben wird. In Hongkong demonstrierten Zehntausende für die Hilfe.

Zehntausende haben in Hongkong für einen Gesetzentwurf im US-Kongress demonstriert, der Demokratie und Bürgerrechte in der chinesischen Sonderverwaltungsregion fördern soll. Die Demonstration fand überraschend großen Zulauf. Die Demonstranten trugen US-Flaggen und Schilder mit "Danke, US-Kongress". Die USA wurden als "Beschützer der Freiheit" gefeiert.

US-Gesetz droht Sanktionen an

Hintergrund ist ein geplantes Gesetz im US-Repräsentantenhaus. Parteiübergreifend wollen Republikaner und Demokraten voraussichtlich diese Woche einen Artikel für Menschenrechte und Demokratie in Hongkong annehmen. Das Gesetz schreibt wirtschaftliche Sanktionen vor, wenn die Autonomie Hongkongs untergraben wird. Auch soll verfolgt werden, ob die Volksrepublik die Bürgerrechte und Rechtsstaatlichkeit in Hongkong untergräbt.

Es war die erste genehmigte Demonstration seit die Hongkonger Regierung ein Vermummungsverbot in einem Rückgriff auf koloniales Notstandsrecht erlassen hatte. Viele Demonstranten trugen dennoch Gesichtsmasken. Die Demo verlief aber friedlich, nachdem solche Märsche zuvor häufig in Krawallen und Zusammenstößen mit der Polizei endeten.