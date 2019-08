Reisende, die in Hongkong landen oder abfliegen wollen, müssen mit Problemen rechnen. Demonstranten haben den Flughafen besetzt - das soll bis Sonntag so bleiben. Nicht nur Deutschland mahnt Reisende zur Vorsicht.

Demonstranten haben in Hongkong wieder den internationalen Flughafen in Beschlag genommen. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden bereits erhöht. Zudem gab der Betreiber eine Warnung an Reisende aus, genügend Zeit einzuplanen. Der Protest am Flughafen soll nach den Plänen der Protestierenden noch bis Sonntag anhalten. Die Demonstranten wollen Reisende über ihre Situation und ihre Forderungen informieren.

Eine ganze Reihe von Staaten fordert ihre Bürger inzwischen offiziell auf, bei Reisen nach Hongkong besonders aufzupassen. Darunter ist auch Deutschland. Das Auswärtige Amt rät Reisenden, Demonstrationen und Menschenansammlungen in Hongkong zu meiden. Denn auch wenn diese meistens friedlich verliefen, komme es am Rande der Proteste immer wieder auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Ähnlich steht es inzwischen in den Reisehinweisen der Schweiz, Österreichs, der USA und anderer Staaten.

Demonstration am Flughafen Hongkong: Die Protestler wollen den Reisenden ihre Situation und ihre Forderungen klar machen.

Hongkong heißt Besucher willkommen

Ein Sprecher der Hongkonger Regierung betonte angesichts der verschärften Reisehinweise, die chinesische Sonderverwaltungsregion hieße ausländischen Besucher ausdrücklich willkommen - trotz aktueller Unannehmlichkeiten. Erst am vergangenen Wochenende und auch am Montag war es wieder zu Ausschreitungen und Chaos auf den Straßen gekommen.

Neben der nun angelaufenen Demonstration im Flughafen sind für Samstag und Sonntag auch neue Protestmärsche im Zentrum Hongkongs geplant. Damit setzt sich die Serie der Demonstrationen in der chinesischen Sonderverwaltungszone fort, die inzwischen seit zwei Monaten mit Hunderttausenden Teilnehmern läuft.

Auslöser dafür war ein Gesetzentwurf zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China. Regierungschefin Carrie Lam hat das Gesetz mittlerweile zwar für "tot" erklärt, die Demonstrationen haben sich aber zu einer breiteren Bewegung gegen die Regierung und das harte Vorgehen der Polizei entwickelt.

Entspannung nicht in Sicht

Viele Menschen befürchten zudem zunehmenden Einfluss Pekings und fordern demokratische Reformen. Die frühere britische Kronkolonie Hongkong wird seit der Rückgabe 1997 an China nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" als eigenes Territorium autonom regiert. Anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik genießen die Hongkonger das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie Presse- und Versammlungsfreiheit.

Dass sich die politische Lage in der früheren britischen Kolonie schnell entspannt, wird immer unwahrscheinlicher. Die Demonstranten und die von Chinas Staats- und Parteiführung unterstützte Stadtregierung stehen sich unversöhnlich gegenüber.

Mit Informationen von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Hongkong-Proteste: Reisehinweise und Beeinträchtigungen am Flughafen

Steffen Wurzel, ARD Shanghai

09.08.2019 08:44 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.