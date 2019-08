Hongkong Was hinter den Protesten steckt

Seit etwa zwei Monaten protestieren Tausende Menschen in Hongkong. Was war der Auslöser und welche Ziel verfolgen die Demonstranten? tagesschau.de beantwortet die wichtigsten Fragen.

Auslöser der Proteste war eine umstrittene Gesetzesvorlage, die Auslieferungen an das chinesische Festland ermöglicht hätte. Dort kontrolliert die kommunistische Partei die Gerichte. Die Entscheidung über das Gesetz wurde inzwischen ausgesetzt. In den vergangenen Wochen hat sich der Protest zu einer breiteren Bewegung für Demokratie in Hongkong entwickelt. Hinzu kommt die über Jahre gewachsene Unzufriedenheit über steigende Lebenshaltungskosten und Ungleichheit in einer der teuersten und bevölkerungsreichsten Städte der Welt.

Angeheizt wurde die Protestbewegung durch die aggressive Taktik der Polizei gegen Demonstranten. Andererseits griffen die Sicherheitskräfte nicht ein, als am 21. Juli ein Schlägertrupp - weiß gekleidete vermummte Männer - gezielt Regierungsgegner, aber auch Pendler mit Stöcken an einem Nahverkehrsbahnhof angriff.