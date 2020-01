Protest statt Party in der Silvesternacht, und auch am Neujahrstag sind wieder Zehntausende in Hongkong auf die Straße gegangen. Seit nunmehr einem halben Jahr ist die chinesische Sonderverwaltungszone quasi im Ausnahmezustand.

Zehntausende Menschen haben am Neujahrstag in Hongkong erneut gegen die Regierung demonstriert. Die Demonstranten versammelten sich im Victoria Park, um im Anschluss durch das Touristen- und Einkaufsviertel Causeway Bay in das Geschäftsviertel Central zu ziehen. Die Neujahrskundgebung war von den Behörden zugelassen worden. An einigen Stellen der vorgesehenen Protestroute waren Polizisten in Schutzausrüstung postiert.

"Befreit Hongkong"

Auf Fahnen oder Bannern war "Kämpft", "Unabhängigkeit Hongkongs" oder "Befreit Hongkong" zu lesen. Die Organisatoren von der Civil Human Rights Front (CHRF) hatten zu der Demonstration aufgerufen, um zu Beginn des neuen Jahres ein Zeichen der Solidarität zu setzen. "Es ist traurig, dass unsere Forderungen aus dem Jahr 2019 auf das Jahr 2020 übertragen werden müssen", sagte Jimmy Sham, der das Bündnis CHRF anführt.

Die Demonstranten kritisierten das ihrer Meinung nach brutale Vorgehen der Polizei bei den anhaltenden Protesten scharf. Mehr als 6000 Menschen seien dabei festgenommen worden. Während die Regierung einerseits von Aussöhnung spreche, gingen die Behörden andererseits gegen Lehrer vor und unterstellten ihnen anhand ihrer Beiträge in sozialen Medien, die Schüler zum Protest anzustiften.

Auseinandersetzungen in der Silvesternacht

Die Polizei rief die Demonstranten auf, von Gewalt abzusehen. Bei früheren großen Demonstrationen war es meist am Rande oder hinterher zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Aktivisten gekommen. Auch in der Silvesternacht gab es kleinere Zwischenfälle. Radikale Aktivisten warfen Brandsätze und blockierten Straßen. Die Polizei ging mit Wasserwerfern, Tränengas und Pfefferspray vor.

Seit einem halben Jahr demonstrieren die Hongkonger gegen die Regierung und den ihrer Meinung nach wachsenden Einfluss Pekings. Sie fordern echte Demokratie und mehr Selbstbestimmung. Seit der Rückgabe 1997 an China wird Hongkong nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" autonom regiert. Die sieben Millionen Hongkonger haben - anders als die Menschen in der Volksrepublik - viele Rechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Sie fürchten aber zunehmend um ihre Freiheiten. Auch fordern sie echte Demokratie, wie es ihnen beim Souveränitätswechsel in Aussicht gestellt worden war.

Chinas Präsident fordert Stabilität

Chinas Präsident Xi Jinping hatte Hongkong am Dienstag in seiner Ansprache zum Jahreswechsel aufgefordert, zur Stabilität zurückzukehren. Ein friedliches und harmonisches Umfeld sei der Schlüssel für den Wohlstand in dem asiatischen Finanzzentrum. Wohlstand und Stabilität wünschten sich die Kameraden in Hongkong, und das sei auch die Erwartung der Menschen in Festlandchina. Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam bilanzierte mit Blick auf die Proteste, 2019 habe es "nie zuvor gesehene Herausforderungen" gegeben. Sie versprach, 2020 soziale und wirtschaftliche Probleme zu bekämpfen. Sie werde "demütig zuhören", um zu einem Ende der Proteste beizutragen.

Bei den Kommunalwahlen im November hatte Regierungschefin Lam ein Debakel erlebt, dennoch gibt es weder bei ihr noch in Peking Anzeichen für Zugeständnisse an die Demokratiebewegung. Zu den zentralen Forderungen bei den Protesten zählen die Freilassung der inzwischen rund 6500 festgenommenen Demonstranten und das Recht zur Wahl des Regierungschefs.

