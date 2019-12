Protestbewegung Zehntausende marschieren durch Hongkong

Seit genau einem halben Jahr geht in Hongkong die prodemokratische Protestbewegung auf die Straßen. Erneut versammelten sich Zehntausende Demonstranten, die sich von Regierungschefin Lam überhört fühlen.

Ein halbes Jahr nach Beginn der Proteste in Hongkong sind erneut Demonstranten zu einem Protestmarsch zusammengekommen. Am Victoria Park im Zentrum Hongkongs versammelten sich am Nachmittag (Ortszeit) Zehntausende Menschen, um in Richtung des Geschäftsviertels durch die Stadt zu ziehen. Die meisten von ihnen waren schwarz gekleidet, viele von ihnen riefen den Protestslogan "Freiheit für Hongkong" und hielten Schilder und Transparente mit ihren Forderungen in die Höhe.

Für Regierungschefin Carrie Lam sei es die "letzte Chance", auf die Forderungen der Protestbewegung einzugehen, sagte der Aktivist Jimmy Sham von der Civil Human Rights Front (CHRF), die zu der Demonstration aufgerufen hatte. Erstmals seit Mitte August war eine Demonstration offiziell von der Polizei genehmigt worden. Die CHRF steht für gewaltlosen Protest und hatte sich von den heftigen Ausschreitungen der vergangenen Wochen losgesagt. Die Sicherheitskräfte kündigten an, Gewalt nicht zu tolerieren..

Berichten des Rundfunksenders RTHK zufolge wurden im Vorfeld elf Menschen festgenommen und Messer, Schwerter, Schlagstöcke und Pfefferspray beschlagnahmt.



Zehntausende prodemokratische Demonstranten marschieren durch eine Straße im Zentrum Hongkongs.

"Die Regierung hört nicht zu"

Viele Protestteilnehmer äußerten sich verärgert darüber, dass Lam auch nach dem überwältigenden Wahlsieg der Demokratiebewegung bei den Kommunalwahlen Ende November keinerlei Zugeständnisse mache. "Egal, wie wir unsere Sichtweise zum Ausdruck bringen - die Regierung hört nicht zu", sagte ein Demonstrant der Nachrichtenagentur AFP. "Sie folgt nur den Anordnungen der chinesischen kommunistischen Partei."

Eric Lai, der Organisator der Demonstration, sagte: "Wir hoffen, dass das ein Zeichen für unsere Bewegung sein wird, um Carrie Lam und der Welt zu zeigen, dass die Menschen nicht aufgeben, dass sie weiterkämpfen für unsere Freiheit und Demokratie."

Ausschreitungen und Polizeigewalt

Die Proteste in Hongkong hatten vor einem halben Jahr ursprünglich aus Ärger über ein geplantes Auslieferungsgesetz entbrannt. Regierungschefin Lam hatte das Auslieferungsgesetz zwar zurückgenommen, war aber nicht auf andere Forderungen der Demonstranten eingegangen. Viele der Aktivisten werfen ihr vor, von Peking gesteuert zu werden.

Daraufhin entwickelten sich die Proteste zu einer Demokratiebewegung, die sich gegen den Einfluss Pekings auf die Sonderverwaltungszone Hongkong und deren Regierung richtet.

Die ehemalige britische Kolonie wird nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" autonom regiert; die sieben Millionen Einwohner genießen mehr Bürgerrechte als die Bewohner Festlandchinas, um die sie zunehmend fürchten.

Im Lauf der monatelangen Proteste kam es immer wieder zu heftigen Ausschreitungen und auch schweren Fällen von Polizeigewalt.