Zum Auftakt der neuen Woche wollen Aktivisten in Hongkong das Wirtschaftsleben mit einem Generalstreik für einen Tag lahmlegen. Zuvor haben sie schon versucht, den Verkehr der Stadt zu blockieren.

Vor dem für Montag angekündigten Generalstreik in Hongkong haben Demonstranten versucht, den Verkehr in der Millionenstadt lahmzulegen. Hunderte maskierte Personen blockierten Straßen, entzündeten Feuer und übersprühten Ampeln mit Farbe. "Wir wollen nicht, dass morgen der Verkehr fließt, und wir wollen nicht, dass die Menschen zur Arbeit gehen", sagte einer der in schwarz gekleideten Demonstranten.

Zu dem Generalstreik haben prodemokratische Parteien, Aktivisten und Gewerkschaften aufgerufen. In der gesamten chinesischen Sonderverwaltungsregion sollen die Geschäfte geschlossen bleiben.

Angriff auf Polizeistation

Der Generalstreik soll den Protesten vom Wochenende folgen, bei denen es erneut zu Zusammenstößen mit der Polizei kam. Einige Protestierende versammelten sich am Sonntag im Gebiet Tseung Kwan O um eine Polizeistation und warfen Gegenstände auf das Gebäude. Laut Behördenangaben schlugen die Demonstranten mehrere Fenster der Polizeistation ein. Es seien unter anderem Steine und Ziegel geworfen worden. Dabei benutzten die Angreifer offenbar selbstgebaute Schleudern.

Nachdem die Polizei Tränengas eingesetzt hatte, drängten Demonstranten in ein gehobenes Einkaufsviertel. Die Polizei kündigte an, Farbspray einzusetzen, um Demonstranten zu markieren und später ausfindig machen zu können.

Demonstranten in Hongkong schirmen sich mit ab, um keine Ampel mit Farbe zu besprühen. so wollten sie den Verkehr lahmlegen.

14.000 Menschen erwartet

Während des Generalstreiks am Montag könnte es erneut zu Ausschreitungen kommen. Mindestens 14.000 Menschen aus 20 Sektoren wollen sich beteiligen, wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtete. In einer Erklärung der Regierung hieß es, die Gewalt und illegalen Proteste brächten Hongkong an eine "extrem gefährliche" Grenze.

Ausgangspunkt der seit Wochen anhaltenden Proteste in Hongkong war ein Gesetzentwurf zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China. Inzwischen richtet sich der Unmut der Menschen gegen die Polizeigewalt und den Einfluss der Volksrepublik. Vor allem kritisieren die Demonstranten Regierungschefin Carrie Lam wegen ihrer zu großen Nähe zur Regierung in Peking.