Erneute Proteste Hongkong in Schwarz-Weiß

Erneut gibt es in Hongkong Proteste gegen die China-treue Regierung. Die Opposition will das ganze Wochenende demonstrieren - und trägt dabei schwarz. Auch die Gegendemonstranten sind einheitlich gekleidet unterwegs.

In Hongkong haben sich erneut zahlreiche Menschen zum Protest gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone versammelt. Tausende zumeist schwarz gekleidete Demonstranten kamen im Stadtteil Mong Kok zusammen. Die Behörden hatten zunächst erwogen, den Protestmarsch abzusagen, einigten sich aber schließlich mit den Organisatoren.

Die Demonstranten riefen regierungskritische Sprechchöre und auch immer wieder den typischen Schlachtruf der vergangenen Wochen: "Auf geht’s! Gas geben, Hongkong! Weitermachen!"

Parallel zu der Kundgebung der Regierungsgegner versammelten sich Gegendemonstranten in einem anderen Teil der Stadt. Sie stellten sich hinter die Arbeit der Hongkonger Polizei und trugen überwiegend weiße Kleidung.

Wochenende im Zeichen der Proteste

In der Finanzmetropole gibt es seit fast zwei Monaten immer wieder Märsche und Kundgebungen mit Hunderttausenden Teilnehmern. Auslöser war ein umstrittener Gesetzentwurf zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China. Später weiteten sich die Proteste zu einer Bewegung gegen die pro-chinesische Regierung und die Polizei aus. Immer wieder kam es bei den Demonstrationen zu schweren Zusammenstößen zwischen Teilnehmern und der Polizei.

Erstmals demonstrierten auch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Hongkong.

Die Opposition hatte für das ganze Wochenende zu neuen Protesten aufgerufen. Bereits am Freitag hatten sich im Zentrum der Millionenmetropole erstmals auch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes den Kundgebungen gegen die Regierung angeschlossen. Sie widersetzten sich damit der Anweisung der Behörden, politisch neutral zu bleiben. Für Sonntag und Montag sind weitere Demonstrationen geplant.

Drohungen von chinesischer Armee

Die Behörden hatten zuletzt eine härtere Linie gegen die Demokratiebewegung eingeschlagen. Dutzende Demonstranten und Aktivisten wurden in dieser Woche festgenommen. Die chinesische Volksbefreiungsarmee hatte zudem kürzlich in einem Video aus ihrer Hongkonger Garnison gewarnt, sie habe alle "Einsatzmöglichkeiten", um die Sicherheit in der Sonderverwaltungszone und Chinas "nationale Souveränität" aufrechtzuerhalten.

Peking spricht von "gesellschaftlichen Unruhen"

Die Massenproteste erreichen trotz der Warnungen inzwischen weite Teile der Bevölkerung - Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und jeden Alters. Die von der chinesischen Staats- und Parteiführung eingesetzte Regierungschefin Carrie Lam lehnt bisher jegliche Zugeständnisse ab. Die Staatsführung in Peking bezeichnet die Proteste in Hongkong als "gesellschaftliche Unruhen", sie spricht von Chaos und Krawallen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion.

Mit Informationen von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai zzt. Hongkong