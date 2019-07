Sie machen weiter: Nachdem es gestern in Hongkong zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstrierenden gekommen war, ziehen Tausende durch die Stadt. Auch ein Verbot hält sie nicht ab.

Seit rund anderthalb Monaten gehen die Bewohner in Hongkong wieder und wieder auf die Straße - für eine neue Regierung und gegen Polizeigewalt. Auch am Sonntag versammelten sich Tausende Menschen in einem Park im Stadtteil Central, um von dort laut Organisatoren bis in die Nähe der chinesischen Vertretung zu ziehen.

Hongkong bereitet sich auf neue Demonstrationen vor

tagesschau 10:00 Uhr, 28.07.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-573655~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Schwere Zusammenstöße rund um Yuen Long

Auch diesen Protestmarsch hat die Polizei verboten, genau wie Demonstrationen rund um die U-Bahnstation Yuen Long, zu denen die Teilnehmer am Samstag zusammengekommen waren. Das Ziel war bewusst gewählt. Am vergangenen Wochenende waren an der Station Demonstrierende von Schlägertrupps attackiert worden. 45 Menschen wurden teils schwer verletzt. Hinter den Angriffen werden die sogenannten Triaden vermutet, mutmaßliche Mitglieder der chinesischen Mafia.

In den späten Nachmittagsstunden Ortszeit versuchte die Polizei schließlich, den Protest in den Straßen um Yuen Long aufzulösen. Es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen, bei denen die Beamten Tränengas, Schlagstöcke, Gummigeschosse und Pfefferspray gegen Protestteilnehmer einsetzte. Angaben von Krankenhäusern zufolge wurden 24 Menschen verletzt. Zwei von ihnen lagen demnach auch am Sonntag noch mit schweren Verletzungen in Kliniken. 13 Menschen wurden laut Polizei festgenommen.

Kritik an Regierung und Polizei

Bei den Protesten in den vergangenen Wochen war es wiederholt zu solchen Zusammenstößen zwischen Polizei und Protestierenden gekommen. Die Polizei steht nun doppelt in der Kritik der Protestanhänger: Zum einen werfen sie den Beamten unnötige, massive Gewalt vor und zum anderen, dass die Polizei die Demo-Teilnehmer, die von den Schlägertrupps angegriffen worden waren, nicht beschützt habe.

Die Proteste richten sich auch gegen den Einsatz von Gewalt durch die Polizei.

In erster Linie jedoch fordern die Protestierenden einen politischen Umschwung in Hongkong, angefangen mit dem Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam. Den Anstoß für die Demonstrationen gab ein geplantes Gesetz, dass die Regierung Hongkongs bemächtigt hätte, von China verdächtigte und gesuchte Personen an die Volksrepublik auszuliefern.

Zwar legte Lam die Reform nach den ersten Massenprotesten und schweren Ausschreitungen auf Eis, den Demonstrationen konnte sie damit jedoch keinen Einhalt gebieten.