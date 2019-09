Seit Wochen wird in Hongkong gegen Peking demonstiert, immer wieder kommt es zu Gewalt - und Chinas Führung schließt einen Militäreinsatz nicht aus. Nun bat der Anführer der Proteste Kanzlerin Merkel öffentlich um Hilfe.

Die Situation in Hongkong ist explosiv: Die Demonstranten, die sich seit Wochen gegen den Einfluss Chinas in der Sonderverwaltungszone auflehnen, und die Machthaber in Peking stehen sich unversöhnlich gegenüber. Immer wieder kommt es zu Ausschreitungen mit Verletzten. Viele Menschen wurden festgenommen, selbst ein militärisches Eingreifen schließt Peking nicht aus.

Jetzt bittet der Anführer der Hongkonger Proteste, Joshua Wong, Kanzlerin Angela Merkel in einem offenen Brief um Beistand: "Frau Bundeskanzlerin Merkel, Sie sind in der DDR aufgewachsen. Sie haben Erfahrungen aus erster Hand über den Schrecken einer diktatorischen Regierung gemacht," zitierte die "Bild" vorab aus einem Schreiben Wongs und weiterer Aktivisten. "Die Deutschen haben im Kampf gegen den Autoritarismus während der 80er-Jahre mutig an vorderster Front gestanden. Wie die gewaltfreien Demonstranten der Montags-Demos bringen wir unser Anliegen in die breite Öffentlichkeit und plädieren für demokratische Prinzipien."

Bittet Merkel um Beistand: Der Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong Gute Kontakte: Angela Merkel und der chinesische Präsident Xi Jingping (Archiv)

"Mut gegen Unrechtsregime"

Vor diesem Hintergrund fordert Wong die Kanzlerin auf, den Protestierenden in Hongkong beizustehen: "Wir wünschen uns, dass Sie den Mut und die Entschlossenheit gegen autoritäre Unrechtsregime zeigen, der Deutschland und Europa vor dem Ende des Kalten Krieges inspiriert hat und den Europa heute zeigt", schreibt er. Und warnt zugleich, auf wirtschaftlichen Kuschelkurs mit Peking zu gehen: "Deutschland sollte auf der Hut sein, mit China Geschäfte zu machen, da China das internationale Völkerrecht nicht einhält und wiederholt seine Versprechen gebrochen hat."

In Hongkong gehen seit Wochen Hunderttausende Menschen gegen den Einfluss Pekings auf die Sonderverwaltungszone auf die Straße. Immer wieder kommt es zu massiven Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Polizei. Zuletzt erklärte die chinesische Regierung ganz offen, dass die Geduld Pekings Grenzen habe. Ein Militäreinsatz werde nicht ausgeschlossen, sollten die Proteste weitergehen.