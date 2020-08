Seine Festnahme hatte international für scharfe Kritik gesorgt: Der Medienunternehmer Jimmy Lai gilt als prominenter Gegner des umstrittenen "Sicherheitsgesetzes" in Hongkong. Nun kam er gegen Kaution frei.

Nach mehr als 40 Stunden in Polizeigewahrsam ist der Medienunternehmer Jimmy Lai in Hongkong gegen Kaution wieder freigelassen worden. Beim Verlassen eines Polizeireviers wurde der Verleger von mehreren Dutzend Anhängern der Demokratiebewegung bejubelt.

Der Zeitung "South China Morning Post" zufolge musste Lai umgerechnet rund 32.000 Euro Kaution sowie eine zusätzliche Sicherheitszahlung hinterlegen. Auch mehrere andere Aktivisten kamen gegen Kaution frei.

Peking steht wegen Hongkong-Politik in der Kritik

Lai und mehrere Mitstreiter waren am Montag bei einem großen Polizeieinsatz festgenommen worden. Es war der bislang größte Schlag gegen die Demokratiebewegung seit Einführung eines umstrittenen "Sicherheitsgesetzes" durch China Ende Juni. Peking steht wegen seiner Hongkong-Politik massiv in der Kritik. Das Gesetz richtet sich gegen Aktivitäten, die die kommunistische Führung in Peking als subversiv, separatistisch oder terroristisch ansieht.

Seit der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China wurde Hongkong autonom mit eigenen Freiheitsrechten regiert. Aus Sicht von Kritikern bedeutet das Gesetz das Ende des seither verfolgten Grundsatzes "ein Land, zwei Systeme". Auch wird es als Verstoß gegen die völkerrechtlichen Verpflichtungen Chinas bei der Rückgabe Hongkongs betrachtet.

Zur Person Jimmy Lai, geboren 1948, ist ein Hongkonger Unternehmer und Zeitungsverleger. Er setzt sich seit Jahren entschieden für mehr Demokratie und freiheitliche Rechte in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ein und wurde damit zu einem der bekanntesten Köpfe der dortigen Demokratiebewegung.