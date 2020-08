Hongkong Medienunternehmer Lai festgenommen

Lautstark hatte der Hongkonger Zeitungsverleger Lai in den vergangenen Wochen gegen das umstrittene "Sicherheitsgesetz" protestiert. Nun ist er auf Grundlage dieses Gesetzes festgenommen worden.

Der Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai ist aufgrund des neuen chinesischen "Sicherheitsgesetzes" festgenommen worden. Ihm würden geheime Absprachen mit "ausländischen Mächten" angelastet, schrieb Mark Simon, ein enger Mitarbeiter Lais, auf Twitter.

Dies ist nach dem sogenannten Sicherheitsgesetz, das die Pekinger Führung Ende Juni in Kraft gesetzt hatte, strafbar. Wie die Zeitung "South China Morning Post" berichtete, wird Lai außerdem Betrug vorgeworfen. Dem Bericht zufolge seien insgesamt mindestens sieben Männer im Alter von 39 bis 72 festgenommen worden, weitere Festnahmen seien zu erwarten.

"Bis zum letzten Tag kämpfen"

Lai ist eine führende Figur der Hongkonger Demokratiebewegung. Er setzte sich öffentlich gegen das "Sicherheitsgesetz ein". Chinesische Staatsmedien haben Lai als "Verräter" und Strippenzieher hinter den monatelangen Protesten der Hongkonger Demokratiebewegung im vergangenen Jahr bezeichnet.

Im Juni hatte Lai der ARD gesagt, er habe "aufgehört, mich von Angst leiten zu lassen". Er wolle "bis zum letzten Tag kämpfen".

Harte Strafen für "Vergehen gegen nationale Sicherheit"

Die Festnahme könnte zu neuen Protesten in Hongkong führen. Es gilt als Einschnitt in die Autonomie der Finanzmetropole und früheren britischen Kronkolonie Hongkong, die ihr bei der Übergabe an China 1997 nach dem Prinzip "Ein Land - zwei Systeme" für mindestens 50 Jahre zugesagt worden war.

Das Gesetz sieht lebenslange Haft als Höchststrafe für zahlreiche Vergehen vor, die von Chinas Behörden als "Subversion", "Abspaltung" und "Terrorismus" gewertet werden.