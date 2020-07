Auf Grundlage des umstrittenen "Sicherheitsgesetzes" sind in Hongkong vier Aktivisten festgenommen worden. Ihr Vergehen: Sie sollen sich für die Unabhängigkeit der Sonderverwaltungszone eingesetzt haben.

In Hongkong sind auf Grundlage des umstrittenen chinesischen "Sicherheitsgesetzes" vier Aktivistinnen und Aktivisten gezielt festgenommen worden. Die drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 16 und 21 Jahren stünden im Verdacht, sich für die Abspaltung der Sonderverwaltungszone von China eingesetzt zu haben, teilte die Hongkonger Polizei mit. "Sie wollten alle unabhängigen Gruppen in Hongkong zusammenbringen", sagte ein Polizeisprecher. Computer, Handys und Dokumente der Festgenommenen seien beschlagnahmt worden.

Es ist das erste Mal, dass unter dem neuen Gesetz mit einer Razzia nach konkreten Personen gefahndet wurde. Nach Polizeiangaben sind die vier Festgenommenen Schüler und Studierende. Sie hätten in Onlinenetzwerken zur Gründung einer Organisation aufgerufen, die sich für die Unabhängigkeit Hongkongs einsetzen solle. "Unsere Quellen und Ermittlungen zeigen, dass die Gruppe in den sozialen Medien kürzlich angekündigt hat, eine Organisation zu gründen, die sich für die Unabhängigkeit Hongkongs einsetzt", sagte ein Polizeisprecher.

Studentenführer inhaftiert

Einer der Festgenommenen ist der frühere Studentenführer Tony Chung. Lokalen Medien zufolge wurde er unter dem Vorwurf inhaftiert, zum Kampf für eine von China unabhängige "Nation Hongkong" aufgerufen zu haben.

In einem TV-Bericht erklärten frühere Mitstreiter Chungs, der 19-Jährige sei von zu Hause abgeführt worden. Die Polizisten hätten aus seiner Wohnung körbeweise Material mitgenommen. "Der grobe Missbrauch dieses drakonischen Gesetzes macht deutlich, dass das Ziel darin besteht, Widerspruch verstummen zu lassen und nicht die nationale Sicherheit zu schützen", sagte Sophie Richardson, China-Direktorin bei "Human Rights Watch". Seit Einführung des neuen "Sicherheitsgesetzes" hatte es bereits zuvor Festnahmen gegeben, unter anderem während Demonstrationen.

Auslieferungsabkommen beendet

Das vor vier Wochen von Peking in Kraft gesetzte Gesetz untergräbt die Bürgerrechte in der Metropole. Chinas Führung reagierte damit auf die monatelangen Massenproteste der Demokratiebewegung im vergangenen Jahr. Das Gesetz erlaubt den Behörden ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die aus ihrer Sicht die nationale Sicherheit bedrohen. Es stellt den bislang massivsten Eingriff in den Autonomiestatus Hongkongs dar.

Bei der Übergabe 1997 von Großbritannien an China waren der Stadt für 50 Jahre Sonderrechte gewährt worden, darunter Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Kritiker fürchten nun ein Ende dieses Prinzips, das den Bürgern Hongkongs mehr Rechte gewährt als in Festlandchina. Großbritannien und seine angelsächsischen Partner USA, Kanada und Neuseeland haben wegen des neuen Gesetzes ihre Auslieferungsabkommen mit Hongkong beendet.