Rund 10.000 chinesische Soldaten sind in Hongkong stationiert. Bisher griffen sie in die Proteste nicht ein. Nun haben sie aber unbewaffnet ihre Kaserne verlassen und eine Straßenblockade geräumt.

Die Bilder von den chinesischen Soldaten auf Hongkongs Straßen haben sich schnell im Internet verbreitet. Auf Fotos und Videos ist zu sehen, wie Männer der chinesischen Armee in T-Shirts und in kurzen Hosen im Gleichschritt durch die Straßen joggen und anschließend eine Straße freiräumen.

Die Aktion fand Stadtteil im Kowloon Tong statt - in der Nähe der Baptisten-Universität, die pro-demokratische Aktivisten zuvor teilweise besetzt hatten. Ein offensichtlich höherrangiger Militär sagte in einem Video der Zeitung "South China Morning Post", es handle sich um eine freiwillige Mission.

Die Armee der Volksrepublik China ist mit mehr als 10.000 Mann in der der ehemaligen britischen Kolonie stationiert. Es ist das erste Mal seit Beginn der Proteste im Juni, dass Soldaten auf den Straßen zu sehen waren. Der Einsatz sorgt für Aufsehen, weil viele Hongkonger in der Aktion eineGrenzüberschreitung sehen. Nach geltendem Recht darf die Armee nicht in Zuständigkeiten der autonom verwalteten Stadt eingreifen.

Die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion, kann allerdings Soldaten anfordern, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Dazu ist es seit der Rückgabe Hongkongs an China im Jahr 1997 noch nie gekommen. Allerdings haben Soldaten in der Vergangenheit geholfen, Schäden von Naturkatastrophen zu beseitigen.

Immer wieder gibt es Gerüchte, die Staats- und Parteiführung in Peking könnte ihre Armee einsetzen, um die gewaltsamen Proteste in Hongkong niederzuschlagen. Die meisten Beobachter halten ein militärisches Eingreifen allerdings derzeit für unwahrscheinlich, weil dies für China viele Nachteile hätte.

Die pro-demokratischen Aktivisten in Hongkong haben in dieser Woche eine neue Taktik angewendet. Protestierende haben seit Montag jeden Morgen den Berufsverkehr massiv gestört. Zusätzlich eskalierte die Gewalt an mehreren Hochschulen. Gewaltbereite Demonstranten lieferten sich regelrechte Schlachten mit der Hongkonger Polizei.

Am Rande der Proteste waren am Donnerstag zwei deutsche Studenten festgenommen worden. Den 22 und 23 Jahre alten Männer wird vorgeworfen, gegen das Versammlungsverbot verstoßen zu haben.

