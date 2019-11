Eskalation in Hongkong Weiteres Todesopfer bei Protesten

Die Proteste in Hongkong werden immer gewalttätiger: Ein weiterer Demonstrant kam ums Leben. Die Aktivisten haben der Regierung ein Ultimatum gestellt und drohen Konsequenzen an.

Bei der Eskalation der Anti-Regierungsproteste in Hongkong hat es ein weiteres Todesopfer gegeben. Wie die Behörden mitteilten, erlag ein 70-jähriger Mann seiner schweren Verletzung. Er war tags zuvor in einer Auseinandersetzung zwischen Anti-Regierungsdemonstranten und Anwohnern von einem Pflasterstein am Kopf getroffen worden.

Die Gewalt in Hongkong hat in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen. Vergangene Woche bestätigten die Behörden den Tod eines Studenten, der am Rande von Ausschreitungen von einem Parkhaus gestützt war.

Ultimatum an die Regierung

Am Montag hatte ein Polizist einem jungen Demonstranten in den Bauch geschossen. Außerdem zündete ein radikaler Demonstrant einen Sympathisanten der Regierung an. Sein Zustand ist kritisch. Gleiches gilt für einen 15-Jährigen, der laut Berichten von einem Tränengas-Kanister am Kopf getroffen worden war.

Die Demonstranten stellten der Regierung nun ein Ultimatum. Sie solle sich dazu verpflichten, an den für den 24. November geplanten Bezirksratswahlen festzuhalten, forderte ein vermummter Aktivist vor versammelter Presse an der chinesischen Universität. Dort haben sich Protestierende verschanzt. Als Geste des guten Willens räumten die Aktivisten eine Spur der sogenannten Tolo-Autobahn, die sie blockiert halten. Komme die Hongkonger Regierung ihrer Forderung binnen 24 Stunden aber nicht nach, werde die Fahrbahn erneut gesperrt, hieß es.

Bezirksratswahlen sind Stimmungstest

Die Bezirksratswahlen gelten als öffentlicher Stimmungstest in der halbautonomen Sonderverwaltungszone. Aktivisten befürchten, dass die Regierung die eskalierende Gewalt als Vorwand für eine Absage des Urnengangs nutzen könnte.

Die seit mehr als fünf Monaten anhaltenden Proteste richten sich gegen die Regierung: Die Hongkonger kritisieren unter anderem den wachsenden Einfluss Chinas auf die ehemalige Kronkolonie. Seit der Rückgabe an China 1997 wird Hongkong nach dem dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" autonom regiert.

Barrikaden und Benzinbomben

Studenten und andere Demonstranten haben Campusse von Universitäten besetzt, Barrikaden errichtet und Benzinbomben sowie andere Waffen gehortet. Sie fordern freie Wahlen, eine unabhängige Untersuchung von Polizeibrutalität sowie Straffreiheit für die bereits weit mehr als 4000 Festgenommenen. Auch der Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam gehört zu ihren Forderungen.