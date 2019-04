Geplante Reformen Protest in Honduras schlägt in Gewalt um

Der Protest begann friedlich, dann flogen Steine und Brandsätze: Honduras' Hauptstadt Tegucigalpa hat heftige Krawalle erlebt. Die Proteste entzündeten sich an geplanten Reformen im Bildungs- und Gesundheitswesen.

In Honduras hat es gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gegeben. In der Hauptstadt Tegucigalpa blockierten Tausende Studenten, Lehrer und Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen Straßen. Einige Demonstranten versuchten, Polizeisperren zu durchbrechen und zum Parlamentsgebäude vorzudringen.

Angriffe auf Einsatzkräfte

Der Protest richtete sich gegen die geplante Umstrukturierung des Bildungs- und Gesundheitswesen. Zunächst seien die Demonstrationen friedlich verlaufen, berichtete eine örtliche Zeitung. Dann sei eine Gruppe von Maskierten gegen die Einsatzkräfte vorgegangen. Demonstranten warfen Steine und Molotowcocktails auf die Einsatzkräfte. Die Polizei setzte Tränengas ein. Mehrere Gebäude wurden beschädigt, in einigen brannte es. Auch das Rathaus der Stadt war betroffen.

Auch das Rathaus von Tegucigalpa wurde durch ein Feuer stark beschädigt.

Kritik auch an Präsident Hernández

Auch in anderen Städten des zentralamerikanischen Landes kam es zu Auseinandersetzungen. In Sprechchören warfen Demonstranten dem amtierenden Präsidenten Juan Orlando Hernández auch "Diktatur" vor. Am Freitag hatte das Parlament Reformen im Gesundheits- und Bildungswesens beschlossen. Die Regierung argumentierte, dies würde die Leistungen verbessern. Die Beschäftigten befürchten dagegen Massenentlassungen.