In Amsterdam wehrt sich eine Gruppe Anwohner standhaft gegen ein geplantes Holocaust-Denkmal des US-Stararchitekten Libeskind. Es ist bereits der zweite Standort, gegen den Einwände erhoben wurden.

Von Ludger Kazmierczak, ARD-Studio Den Haag

Ein 400 Meter langes Labyrinth aus roten Backsteinmauern. 102.000 Steine. In jeden ist der Name eines Amsterdamer Holocaust-Opfers eingemeißelt. Das Modell des amerikanischen Künstlers Daniel Libeskind sei beeindruckend, findet Jacques Grishaver, der Vorsitzende des niederländischen Auschwitz-Komitees.

Als Anfang des Jahres die Stadt anrücken wollte, um für den Bau des Denkmals 24 Bäume in der Weesperstraat zu fällen, gelang es einigen Anwohnern, das Projekt per einstweiliger Verfügung zu stoppen. Sie hätten nichts gegen ein Holocaust-Mahnmal, betonen die Kritiker. Doch mit fast 15 Millionen Euro Kosten sei der Libeskind-Entwurf viel zu teuer und zu wuchtig für den schmalen Grünstreifen, auf dem das Namen-Labyrinth entstehen soll. Anwohner sind erbost:

"Das ist ein sehr großes Denkmal, das fast die gesamte Fläche hier ausfüllt. Die Stadt hat nicht bedacht, dass du so ein Monument nicht einfach mal so wie ein UFO in ein Wohngebiet setzen kannst – ohne über die Konsequenzen nachzudenken."