Mindestens acht Tote Verheerende Überschwemmungen in Kentucky Stand: 29.07.2022 03:29 Uhr

Der US-Bundesstaat Kentucky kämpft mit extremen Regenfällen und massiven Überschwemmungen. Mindestens acht Menschen kamen bislang ums Leben - und die Behörden fürchten, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird.

Bei verheerenden Überschwemmungen im US-Bundesstaat Kentucky sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. "Das ist das schlimmste Hochwasser in der jüngeren Geschichte - verheerend und tödlich", sagte Gouverneur Andy Beshear im Fernsehen. Er warnte, die Zahl von bislang acht Todesopfern werde voraussichtlich weiter steigen: Er erwarte eine "zweistellige" Zahl von Toten. "Das ist eine fortdauernde Naturkatastrophe", so Beshear auf Twitter.

Weiterer Regen in der Nacht auf Freitag dürfte die Situation im Osten Kentuckys weiter "verschlimmern". Der Gouverneur rief für ein halbes Dutzend Landkreise den Notstand aus. Der Bundesstaat im Osten der USA war von heftigen Regenfällen getroffen worden. In manchen Gegenden fielen binnen 24 Stunden rund 20 Zentimeter Regen. Straßen verwandelten sich in Flüsse, zahlreiche Häuser wurden von den schwammig-braunen Fluten überschwemmt. Menschen retteten sich auf ihre Dächern oder sogar auf Bäume.

"Hunderte Menschen werden ihr Heim verlieren"

Im Einsatz waren vier Hubschrauber der Nationalgarde, Retter versuchten Bewohnern der betroffenen Regionen auch mit Schlauchbooten zur Hilfe zu kommen. "Hunderte Menschen werden ihr Heim verlieren", sagte Beshear. Viele Familien würden "nicht Monate, sondern wahrscheinlich Jahre" benötigen, um sich von den Auswirkungen der Katastrophe zu erholen. In den USA, aber auch in vielen anderen Ländern werden derzeit verstärkt extreme Wetterphänomene beobachtet. Experten zufolge ist das eine Folge des vom Menschen verursachten Klimawandels.