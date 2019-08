Das Toddbrook Reservoir ist ein eher unspektakulärer Stausee in Mittelengland. Nach tagelangen Regenfällen ist der Damm aber schwer beschädigt. Eine ganzer Ort wurde evakuiert.

Von Thomas Spickhofen, ARD-Studio London

Wassermassen stürzen die Staumauer des Toddbrook Reservoirs herab. In Windeseile verbreiteten sich heute über verschiedene Plattformen die Bilder, die zeigen, wie der Stausee in Derbyshire in Mittelengland über seine Ufer tritt. Der tagelange Regen hat das Gewässer zum Überlaufen gebracht.

Seit dem Vormittag war klar, dass es ein Problem gibt, sagt Stewart Hughes, der in der Nähe arbeitet. "Wir haben so gegen elf Uhr heute Morgen gehört, dass es strukturelle Schäden am Damm des Reservoirs gibt. Wahrscheinlich liegt das am schlechten Wetter in der vergangenen Nacht. Im Laufe der Stunden wussten wir dann, dass es schlimmer geworden war."

Wasser über Nebenkanal abgeleitet

Wenig später wird das Wasser aus dem Stausee über einen Nebenkanal abgeleitet, und der inzwischen entstandene Schaden wird sichtbar: Auf Bildern sind an einer Stelle über mehrere Meter hinweg Brüche und verschobene Oberflächenplatten der Staumauer-Schräge zu sehen, als ob ihre Halterung unterspült wurde.

Zwar tritt kein Wasser mehr über die Dammmauer, aber der Druck auf den Damm sei nach den starken Regenfällen der vergangenen Tage gefährlich hoch, heißt es in Medienberichten.

Nachdem das Wasser abgeleitet wurde, wurden die Schäden am Damm sichtbar.

Möglichst lange bei Freunden unterkommen

Schließlich erklärt die Polizei: Whaley Bridge, der Ort direkt am Toddbrook Reservoir, muss evakuiert werden. Etwa 6500 Menschen leben in Whaley Bridge, rund 30 Kilometer südöstlich von Manchester. Jetzt sieht es da ein bisschen aus wie eine Geisterstadt, sagt Simon Parrey, einer der Einwohner, die sich in Sicherheit gebracht haben. "Die Polizei fordert die Menschen auf, sich auf mehrere Tage in anderen Unterkünften einzurichten", sagt er. Sie sollten möglichst versuchen, bei Freunden oder Angehörigen unterzukommen und bei Bedarf ausreichend Medikamente mitnehmen.

Der viele Regen der vergangenen Tage hat mehrere kleine Flüsse in den mittleren und nördlichen Teilen Englands in Sturzbäche verwandelt. Zahlreiche Straßen sind überflutet, auf mehreren Bahnverbindungen musste der Verkehr eingestellt werden.