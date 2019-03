Bei einem Hochhausbrand in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind mindestens fünf Menschen gestorben. Es wird befürchtet, dass viele weitere Menschen noch in dem Büroturm eingeschlossen sind.

Bei einem Großbrand in einem 22-stöckigen Hochhaus in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Drei der Opfer seien gestorben, nachdem sie versucht hatten, sich mit einem Sprung aus dem brennenden Büroturm zu retten, erklärten die Behörden. 60 Verletzte seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es wird befürchtet, dass noch zahlreiche weitere Menschen in dem Gebäude von den Flammen eingeschlossen sind.

Shoikot Rahman, der in dem Hochhaus arbeitet, sagte, er sei schnell hinausgerannt, als er von dem Feuer erfahren habe. "Viele meiner Kollegen sitzen noch im Büro fest", fügte er hinzu.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

"Feuer ist fast unter Kontrolle"

Das Feuer brach gegen Mittag (Ortszeit) aus zunächst unbekannter Ursache im neunten Stock des Gebäudes aus. Flammen drangen aus der Fensterfront und eine Rauchsäule stieg in den Himmel über dem belebten Einkaufsviertel Banani.

22 Feuerwehreinheiten seien vor Ort, sagte ein Sprecher. "Das Feuer ist fast unter Kontrolle." Auch die Marine und die Luftwaffe seien im Einsatz, um die Flammen zu löschen und Menschen zu retten. Hubschrauber warfen Wasser über dem brennenden Gebäude ab.

Viele Studenten versuchen der Feuerwehr zu helfen.

Brände in Bangladesch keine Seltenheit

Unter anderem wegen fehlender Brandschutzvorrichtungen sind tödliche Brände in Bangladesch keine Seltenheit - etwa in den Textilfabriken des armen, dicht besiedelten südasiatischen Landes.

Erst im Februar waren mindestens 70 Menschen bei einem Großbrand in der Altstadt der 20-Millionen-Metropole Dhaka ums Leben gekommen. Das Feuer war damals in einer der vielen illegalen Chemiefabriken in der dortigen Marktgegend ausgebrochen.

Über dieses Thema berichtete am 28. März 2019 NDR Info um 12:45 Uhr und DLF24 um 13:00 Uhr in den Nachrichten.