Robert Koch-Institut Zahl der Neuinfektionen mit HIV sinkt leicht

Deutschland gehört zu den europäischen Ländern mit der niedrigsten HIV-Neuansteckungsrate. Im vergangenen Jahr ist sie sogar leicht gesunken. Dagegen stieg die Zahl derer, die nicht wissen, HIV-positiv zu sein.

Nach längerer Stagnation haben sich im Vorjahr in Deutschland etwas weniger Menschen mit dem Aidserreger HIV angesteckt. Die Zahl der Neuinfektionen im Jahr 2017 werde auf etwa 2700 geschätzt, berichtet das Robert Koch-Institut (RKI) in einem nun veröffentlichten Report. Für die Vorjahre 2014 bis 2016 werden nach der aktuellen Modellrechnung jeweils 2900 Neuinfektionen angenommen.

Die Zahlen werden jährlich neu errechnet, da HIV in vielen Fällen erst Jahre nach der Ansteckung diagnostiziert wird. Im Gegensatz zu dieser positiven Entwicklung wuchs in Deutschland in den Vorjahren die angenommene Zahl der Infizierten, die selbst noch nichts von der Diagnose wissen, leicht an: von etwa 10.800 Ende 2011 auf geschätzt 11.400 Ende 2017.

Gesundheitsminister Spahn kündigte an, dass man die Zahl der Neuinfektionen weiter senken wolle und verwies auf frei verkäufliche HIV-Selbsttests.

Spahn verweist auf frei verkäufliche HIV-Selbsttests

"Dank der erfolgreichen Präventionsarbeit und der guten Behandlungsmöglichkeiten gehört Deutschland bereits zu den Ländern mit den niedrigsten HIV-Neuinfektionsraten in Europa", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er kündigte an, dass man die Zahl der Neuinfektionen weiter senken wolle und verwies zum Beispiel auf die inzwischen frei verkäuflichen HIV-Selbsttests.

Das RKI sieht im Ausbau von Testangeboten für bestimmte Zielgruppen einen Grund für den Rückgang. Insbesondere geht es dabei um homo- und bisexuelle Männer, bei denen die Zahl der Neuinfektionen von 2300 im Jahr 2013 auf 1700 im Vorjahr sank. Die Testbereitschaft in dieser Gruppe sei "wahrscheinlich" auch deshalb gestiegen, weil Nutzer von Dating-Apps in Profilen zunehmend Angaben zum HIV-Status und dem letzten Test-Datum machten, heißt es.

Langsamer Anstieg unter Heterosexuellen

Daneben zeige auch ein früherer Behandlungsbeginn bei HIV-positiven Menschen in Deutschland Erfolge, so das RKI. 92 Prozent der Betroffenen waren dem Bericht zufolge im Vorjahr in Behandlung. Wie die Deutsche Aids-Hilfe erklärte, beginnt man die Therapie seit 2015 sofort nach der Diagnose, früher sei das erst in etwas späteren Stadien der Fall gewesen.

Der Rückgang der Zahlen sei "wegweisend", hieß es. Rückläufig ist die Zahl der unwissentlich Infizierten bei homo- und bisexuellen Männern. Unter Heterosexuellen wird in den vergangenen Jahren ein langsamer Anstieg der Neuinfektionen gesehen. Ihnen fehlt es laut RKI oft an einem Bewusstsein für ein HIV-Risiko. Dadurch ließen sich die Menschen seltener testen.

Bei Frauen werde die Mehrheit der HIV-Diagnosen erst beim routinemäßigen Schwangeren-Screening gestellt. Zudem leben hierzulande geschätzt 6000 Menschen, bei denen die Infektion zwar diagnostiziert wurde, die aber noch nicht behandelt werden. Das können etwa Menschen ohne Papiere oder ohne Krankenversicherung sein.

UNAIDS fordert Zugang zu Aids-Tests für alle

Auch der jährliche Bericht des UN-Programms UNAIDS weist auf das Unwissen vieler Infizierter hin. Der Bericht wurde nun in der Elfenbeinküste veröffentlicht wurde. Demnach wissen weltweit 25 Prozent der Infizierten nicht, dass sie HIV-positiv sind - das entspricht etwa 9,4 Millionen Menschen. 2015 lag der Anteil noch darüber, bei 33 Prozent.

Der Chef von UNAIDS, Michel Sidibé, fordert deshalb einen einfachen Zugang zu Aids-Tests für alle Menschen weltweit. Damit die Epidemie besiegt werden könne, müssten so viele Infizierte wie möglich über ihre Ansteckung Bescheid wissen, sagte er. "Aids-Tests müssen so universell erhältlich sein wie Schwangerschaftstests."

Ein HIV-Test für zu Hause. UNAIDS fordert einen einfachen Zugang zu Aids-Tests für alle Menschen weltweit.

Schätzungen durch Modellierung von Daten

Besonders problematisch sei die Lage in West- und Zentralafrika, so der UNAIDS-Bericht. Dort lebten zwar nur sechs Prozent der globalen Bevölkerung, jedoch ein Drittel jener rund 9,4 Millionen Menschen, die unwissentlich mit HIV infiziert seien.

Die Schätzungen erzielt UNAIDS nach eigenen Angaben durch Modellierung von Daten. 2017 lebten demnach 36,9 Millionen Menschen weltweit mit HIV, im Jahr davor waren es 36,3 Millionen. In Deutschland lebten laut RKI Ende 2017 insgesamt rund 86.000 Menschen mit HIV.

Weltweit wird laut UN-Bericht etwa bei der Hälfte der Infizierten das Virus im Blut nicht unterdrückt. Das kann etwa daran liegen, dass ein Patient nicht behandelt wird oder die Behandlung nicht erfolgreich ist.

Medikamente zur Vorbeugung einer Infektion

In Deutschland nehmen laut RKI-Report wohl bereits mehrere Tausend Menschen Medikamente zur Vorbeugung einer HIV-Infektion. Die sogenannte Prä-Expositionsprophylaxe (PrEP) ist in der EU seit 2016 zugelassen und in Deutschland seit Herbst 2017 zu erschwinglicheren Preisen erhältlich.

Sie spielt aber nach RKI-Einschätzung bei der Entwicklung der Zahlen bis Ende 2017 "noch keine maßgebliche Rolle". Das sieht die Deutsche Aids-Hilfe anders: Die zunehmende Verbreitung habe "vermutlich bereits Einfluss genommen", erklärte die Organisation.