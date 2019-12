Das US-Militär hat im Irak und in Syrien Stellungen der vom Iran unterstützten Hisbollah angegriffen. Die USA machen die Miliz für einen Raketenangriff in der Nähe der Ölstadt Kirkuk verantwortlich.

Die USA haben nach eigenen Angaben Militärschläge gegen eine vom Iran unterstützte Miliz im Irak und Syrien geführt. Unter den Zielen seien Waffenlager und Kommandozentren gewesen, sagte ein Pentagon-Sprecher. Die Angriffe auf fünf Stützpunkte der Hisbollah hätten Fähigkeiten der Miliz gemindert, künftig Angriffe auf Amerikaner und ihre irakischen Verbündeten zu führen. Nach Berichten lokaler Medien gab es mehrere Tote und Verletzte.

US-Bürger bei Angriff am Freitag getötet

Die USA machen die Miliz für einen Raketenangriff in der Nähe der Ölstadt Kirkuk verantwortlich, bei dem am Freitag ein US-Zivilbeschäftigter getötet und vier US-Soldaten sowie zwei irakische Sicherheitskräfte verletzt wurden.Die irakische Basis, auf der sich die US-Kräfte befanden, sei mit mehr als 30 Raketen angegriffen worden, erklärte das Pentagon.

Die Hisbollah-Brigaden würden vom Iran unterstützt und hätten enge Beziehungen zu den iranischen Revolutionsgarden, sagte der Sprecher. US-Verteidigungsminister Mark Esper und Iraks Premierminister Adel Abdel Mahdi seien sich einig, die Angriffe der Miliz ein für allemal zu unterbinden. Die USA stehen an der Spitze der Operation "Inherent Resolve", die in Syrien und im Irak gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) vorgeht.