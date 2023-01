Neuseeland Hipkins soll neuer Premier werden Stand: 21.01.2023 08:59 Uhr

Mit ihrer Rücktrittsankündigung hatte Neuseelands Premierministerin Ardern viele überrascht. Nun scheint ihre Nachfolge geklärt: Bildungsminister Hipkins soll neuer Regierungschef werden. Er hatte sich als Corona-Krisenmanager einen Namen gemacht.

Der frühere neuseeländische Minister für den Kampf gegen die Corona-Pandemie wird voraussichtlich neuer Regierungschef des Landes. Die regierende Labour-Partei nominierte den 44-jährigen Chris Hipkins als einzigen Kandidaten für die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Jacinda Ardern an der Parteispitze.

Bestätigung der Partei gilt als Formalie

Hipkins' Bestätigung als Parteichef bei einem Treffen der Parteiführung gilt als Formalie. Der Labour-Chef wird damit automatisch auch Premierminister. Hipkins war der einzige Kandidat, der sich von der Fraktion der Labour-Partei für den Posten aufstellen ließ.

"Das größte Privileg meines Lebens"

In einer ersten Reaktion auf seine Nominierung sagte Hipkins, er halte sich selbst für "ziemlich entscheidungsfreudig" und könne "Dinge erledigen". Die Aussicht auf seinen neuen Posten mache ihn "energiegeladen und enthusiastisch". Unter Verweis auf seine Herkunft aus dem Hutt Valley, ein Talgebiet in der Nähe von Wellington, sagte Hipkins außerdem:

Das ist ein großer Tag für einen Jungen aus dem Hutt. Es ist die größte Verantwortung und das größte Privileg meines Lebens.

Auch mit Blick auf die Parlamentswahl im Oktober zeigte sich der designierte Regierungschef ebenfalls optimistisch - obwohl seine Labour-Partei in Umfragen angesichts steigender Lebenshaltungskosten, Armut und hoher Kriminalitätsraten hinter den Konservativen zurückliegt.

Hipkins' Pandemie-Management als Erfolg

Hipkins hatte für seinen fast zweijährigen Einsatz als Corona-Minister Lob geerntet. Das Land öffnete seine Grenzen erst im August vergangenen Jahres wieder vollständig.

Derzeit ist Hipkins im Kabinett für die Ressorts Bildung und Polizei zuständig. Insgesamt sitzt er seit 14 Jahren im Parlament in Wellington.

Ardern trat überraschend zurück

Nach mehr als fünf Jahren an der Spitze der Regierung hatte Ardern am Donnerstag ihren Rücktritt bis spätestens 7. Februar erklärt. Die 42-Jährige gab zur Begründung an, ihr fehle die Kraft für weitere Jahre im Amt.