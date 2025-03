Lösung für Stromausfall Flughafen Heathrow nimmt Betrieb wieder auf Stand: 21.03.2025 18:00 Uhr

Den ganzen Tag stand der größte Airport Europas still - nun soll der Betrieb noch am Abend wieder aufgenommen werden. Offenbar wurde eine Übergangslösung für die Stromversorgung gefunden.

Der Flughafen London-Heathrow will den Betrieb noch am Abend wieder sicher aufnehmen. Das erklärte der Airport-Betreiber auf der Website des Flughafens. "Um die Sicherheit unserer Passagiere und Kollegen zu gewährleisten", werde man aber zunächst einen nur eingeschränkten Betrieb durchführen, hieß es.

Fluggäste sollten sich für weitere Informationen an ihre Fluggesellschaft wenden. Der Airport entschuldigte sich "für die Unannehmlichkeiten". Man hoffe, am Samstag wieder alle geplanten Starts und Landungen durchführen zu können.

Übergangslösung des Netzbetreibers

Der britische Netzbetreiber National Grid hat nach eigenen Angaben eine Übergangslösung gefunden, um die Stromversorgung am Londoner Flughafen wiederherzustellen. "Teams haben rund um die Uhr gearbeitet, um den Strom so schnell wie möglich wiederherzustellen", teilte das Unternehmen mit.

Gemeinsam mit dem örtlichen Netzbetreiber habe man das Netzwerk rekonfiguriert, um alle betroffenen Kunden wieder versorgen zu können. Dies sei allerdings eine Übergangslösung. Die Nachrichtenagentur PA meldete unter Berufung auf ihre Reporter, in Terminal 4 sei das Licht wieder angegangen.

Air Canada fliegt Heathrow wieder an

Auch ein Sprecher der Fluglinie Air Canada erklärte, Heathrow nehme den Betrieb wieder auf. Das Unternehmen plane, seine Flüge noch am Abend wieder plangemäß aufzunehmen.

Der Airport musste am Morgen den Betrieb einstellen. In der Nähe hatte es in einem Umspannwerk gebrannt. Mehr als 1.300 Flüge fielen aus oder wurden umgeleitet, etwa 200.000 Passagiere waren betroffen.

Anti-Terror-Polizei ermittelt

Die Polizei geht derzeit nicht von Sabotage aus, ermittelt aber in alle Richtungen.

Obwohl es derzeit keinen Hinweis auf vorsätzliches Handeln gebe, halte man sich alle Richtungen offen, teilte die Metropolitan Police mit. "In Anbetracht des Standorts des Umspannwerks und der Auswirkungen, die der Vorfall auf kritische nationale Infrastruktur hatte, leitet nun die Anti-Terror-Einheit der Met die Ermittlungen." Deren besondere Ressourcen und Fähigkeiten sollen helfen, schnell voranzukommen.