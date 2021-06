ILO-Bericht Millionen Hausangestellte werden ausgebeutet

Die Arbeitsbedingungen für Hausangestellte haben sich laut eines Berichts der Internationalen Arbeitsorganisation während der Corona-Pandemie weiter verschlechtert. Am stärksten betroffen sind Frauen.

Zehn Jahre nach der Verabschiedung einer UN-Schutzkonvention müssen Millionen Hausangestellte noch immer Ausbeutung und schlechte Arbeitsbedingungen erdulden. Die Corona-Krise habe die prekäre soziale Lage der Kinder, Frauen und Männer weiter verschlimmert, teilte die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) in einem Bericht mit. Viele hätten während der weltweiten Pandemie ihren Job verloren.

Während sich laut Bericht die Situation für viele Angestellte vor der Pandemie zusehends besserte, sind die Bedingungen inzwischen oft wieder schlechter. ILO-Generaldirektor Guy Ryder forderte deshalb, alle Hausangestellten müssten faire Verträge sowie einen Arbeitsplatz- und Sozialschutz erhalten.

Mehr als ein Drittel ohne Schutz

Mehr als ein Drittel aller 76 Millionen Hausangestellten verfügten über keinerlei Schutz, besonders in Asien und in arabischen Staaten, so der ILO-Chef. Von den weltweit 76 Millionen Hausangestellten sind den Angaben nach knapp 58 Millionen Frauen.

Die zu den Vereinten Nationen gehörige ILO verabschiedete Mitte Juni 2011 die Konvention zum Schutz von Hausangestellten. Sie gilt für Angestellte, die in fremden Haushalten kochen, putzen, Kinder und ältere Menschen betreuen und andere Arbeiten verrichten.

UN-Konvention wird ignoriert

Laut der Konvention sollen Hausangestellte etwa einen Mindestlohn, bezahlte Ruhezeiten und Urlaube erhalten. Außerdem haben sie demnach ein Anrecht auf sichere Arbeitsplätze, die die Gesundheit nicht gefährden. Das Abkommen verbietet zudem jede Form von Belästigung, Missbrauch und Gewalt. Die Angestellten haben ein Recht auf einen Arbeitsvertrag - bei Verletzung des Vertrages sollen sie vor Gericht klagen können. Festgehalten wird auch, dass Hausangestellte unter 18 Jahren einen besonderen Schutz genießen.

Die mit der UN-Konvention beschlossenen Regelungen werden jedoch vielfach ignoriert. Hausangestellte sind oft informell beschäftigt und können so von ihren Rechten keinen Gebrauch machen.