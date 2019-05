USA-China Handelsstreit Kein Ende in Sicht

Zwar spricht US-Präsident Trump von einer "konstruktiven" Gesprächsrunde in Washington. Doch eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China ist nicht in Sicht - stattdessen droht eine langwierige Eskalation.

Auch die jüngste Verhandlungsrunde im Handelskonflikt zwischen den USA und China wurde ohne einen Durchbruch und ohne erkennbare Fortschritte beendet. Allerdings gaben beide Seiten an, die Gespräche seien in positiver Atmosphäre verlaufen. US-Finanzminister Mnuchin sprach von "konstruktiven Diskussionen". Auch der chinesische Unterhändler Liu wurde mit den Worten zitiert, die Gespräche seien "ziemlich gut" verlaufen.

Allerdings blieb unklar, ob es auch inhaltliche Fortschritte in den strittigen Punkten gab. Auch ein Zeitpunkt für eine weitere Verhandlungsrunde wurde vorerst nicht bekannt.

USA erhöhen Zölle auf Importe aus China

Keine Eile?

US-Präsident Trump hatte bereits am Morgen per Twitter betont, er sehe überhaupt keinen Grund zur Eile, den seit mehr als einem Jahr andauernden Handelskonflikt zu beenden. In der vergangenen Nacht wurden die Zölle auf chinesische Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar von zehn auf 25 Prozent erhöht. Trump erklärte, die Zölle brächten Amerika deutlich mehr Wohlstand als traditionelle Handelsabkommen. Schon jetzt spülten sie enorme Summen in die Kasse des US-Finanzministers.

Wirtschaftsexperten in den USA wiesen jedoch darauf hin, dass die Zölle letztlich Amerikas Verbraucher wie eine Zusatzsteuer belasten.

Eskalation trifft auch deutsche Wirtschaft

Die US-Regierung wirft der chinesischen Seite vor, bereits gemachte Zusagen neu verhandeln zu wollen. Auf Twitter machte Trump klar, dass er an den erhöhten Sonderzöllen auf Einfuhren aus China zunächst festhalten will. Ob sie wieder aufgehoben würden, "hängt davon ab, was mit Bezug auf künftige Verhandlungen geschieht", schrieb der Präsident. Trump kündigte an, die Gespräche würden in der Zukunft fortgesetzt. Er habe weiterhin eine "starke Beziehung" zum chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Chinas Vize-Premier Liu He (l.), US-Finanzminister Steven Mnuchin (m.) und der Handelsbeauftragte Lighthizer (r.) nach dem ergebnislosen Treffen in Washington.

Die Eskalation verunsichert seit Tagen die Finanzmärkte und wird auch Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben. Besonders deutsche Autobauer wie BMW und Daimler, die von ihren Werken in den USA im großen Stil nach China liefern, wären von chinesischen "Gegenzöllen" betroffen. Da die gegenseitigen Sonderabgaben die chinesische Wirtschaft bremsen, wird auch die deutsche Exportindustrie leiden. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht in der Verschärfung des Konflikts eine "Bedrohung für die Weltwirtschaft".

Zuversicht an der Wall Street

An der Wall Street haben die Investoren ihren Pessimismus in puncto Zollstreit dagegen vorerst etwas abgelegt. Nach den herben Verlusten der vergangenen Tage und einem erneut schwachen Auftakt schaffte es der Dow Jones Industrial ins Plus, nachdem von konstruktiven Gesprächen zwischen den USA und China die Rede war. Am Ende rückte der New Yorker Leitindex um 0,44 Prozent auf 25 942,37 Punkte vor. Sein Wochenminus konnte er so auf 2,1 Prozent reduzieren.

Mit Informationen von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington