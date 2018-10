Ein Erdbeben der Stärke 5,9 hat Haiti erschüttert. Dabei kamen nach Behördenangaben mindestens elf Menschen ums Leben. Es war eines der schwersten Beben in dem verarmten Karibikstaat Haiti seit 2010.

Der Nordwesten Haitis ist von einem Erdbeben der Stärke 5,9 erschüttert worden. Mindestens elf Menschen seien ums Leben gekommen, sagte ein Regierungssprecher. Die Regierung richtete einen Krisenstab ein.

Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS rund 19 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Port-au-Prince in einer Tiefe von nur 11,7 Kilometern. Die mehrere Sekunden langen Erschütterungen waren auch in der Hauptstadt des armen Karibikstaates zu spüren, viele Menschen gerieten in Panik.

Präsident Moise: "Ruhe bewahren"

Präsident Jovenel Moise forderte seine Landsleute auf, "Ruhe zu bewahren". Der Katastrophenschutz erklärte, mehrere Verletzte seien in Krankenhäuser eingeliefert worden. Demnach hatten sich einige von ihnen die Verletzungen erst nach dem Beben bei der Panik in den Straßen zugezogen. Der Nordwesten Haitis ist der ärmste Teil des Landes. Viele Gebiete sind wegen schlechter Straßen kaum zu erreichen.

Tausende in Notunterkünften nach Erdbeben 2010

In Haiti hatte sich 2010 ein verheerendes Erdbeben ereignet, bei dem mehr als 200.000 Menschen starben. Bei dem Beben der Stärke 7 waren am 12. Januar 2010 mehr als 300.000 weitere Menschen verletzt worden. Etwa 1,2 Millionen Haitianer wurden obdachlos, von ihnen leben immer noch Tausende in Notunterkünften.