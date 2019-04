Konflikt in Libyen General befiehlt Vormarsch auf Tripolis

Zuletzt brachte der libysche General Haftar mit seinen Truppen mehrere Ölquellen unter Kontrolle. Jetzt ordnet er den Marsch auf Tripolis an. Die internationale Gemeinschaft fürchtet eine Eskalation des Konfliktes.

Libyens abtrünniger General Chalifa Haftar hat seinen Truppen befohlen, in Richtung der Hauptstadt Tripolis vorzurücken. "Die Zeit ist gekommen", sagte Haftar in einer von seiner Libyschen Nationalen Armee (LNA) veröffentlichten Audiobotschaft.

"Heute vollenden wir (...) unseren siegreichen Marsch, den Marsch des Kampfes", sagte Haftar. "Heute kommen wir den Rufen unserer Angehörigen in unserer teuren Hauptstadt nach, wie wir es ihnen versprochen haben."

Er rief seine Soldaten auf, friedlich einzumarschieren und ihre Waffen nur gegen diejenigen zu erheben, "die Ungerechtigkeit suchen und Konfrontation und Kampf bevorzugen".

General Haftar: Marsch auf Tripolis befehligt

Chaos in Libyen

In dem nordafrikanischen Land herrscht seit der Militärintervention der NATO und dem Sturz des Machthabers Muammar al-Gaddafi Chaos. Als wichtigste Kontrahenten stehen sich Haftar und die international anerkannte Regierung von Fayez al-Sarraj in Tripolis gegenüber. Die Regierung in Tripolis hat allerdings weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle.

Haftar unterstützt mit seinen Truppen eine Gegenregierung, die im Osten Libyens herrscht. Unterstützt wird er von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland. In den vergangenen Monaten waren Haftars Truppen von Osten bis an die Grenze zu Algerien im Westen Libyens vorgerückt. Sie brachten unter anderem Ölquellen unter ihre Kontrolle.

Am Mittwochabend kündigte Haftars LNA an, sich auf eine Offensive im Westen des Landes vorzubereiten, um das Land von "Terroristen und Söldnern" zu säubern.

Haftar und al-Sarraj hatten sich mehrfach zu Wahlen bekannt, zuletzt im Februar bei eine Treffen in Abu Dhabi. Die UN sprachen von einem Termin in diesem Jahr, ein konkretes Datum gibt es aber bisher nicht.

Internationale Besorgnis

Die Ankündigung Haftars löst nun international Besorgnis aus. Die USA und mehrere Verbündete warnten vor einer militärischen Eskalation und drohten mit Konsequenzen.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich bei einem Besuch in dem nordafrikanischen Land besorgt über die Militäroperation. Über Twitter erklärte er, es gebe für den Konflikt keine militärische Lösung. "Nur ein innerlibyscher Dialog kann die libyschen Probleme lösen", schrieb er. Er rief die Konfliktparteien zu Ruhe und Zurückhaltung auf.

In Washington wurde eine gemeinsame Erklärung der USA, Frankreichs, Italiens, Großbritanniens und der Vereinigten Arabischen Emirate veröffentlicht. "Unsere Regierungen sind gegen jede militärische Aktion in Libyen und werden jedwede libysche Fraktion zur Rechenschaft ziehen, die weiteren Konflikt hervorruft."