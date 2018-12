Antonio Guterres war still in diesem Jahr. Der UN-Generalsekretär schwieg selbst zum Fall des ermordeten saudischen Journalisten Khashoggi. Guterres, so die Befürchtung, kusche vor den Geldgebern.

Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Der Generalsekretär sei nicht der Oberbefehlshaber, hat dieser Antonio Guterres einst über seinen Job gesagt. Aber was ist er dann? General oder doch eher Sekretär der Vereinten Nationen - dieser Antonio Guterres, der einst als Kandidat so viel versprach und so vielversprechend klang.

Brückenbauer. Ermöglicher. Befähiger. Katalysator, Botschafter für den Frieden. Ehrlicher Makler. So hatte Guterres seine Aufgabe einst beschrieben. Es ginge darum, "mit Humanität zu handeln statt mit Arroganz". Er wolle niemandem eine Lektion erteilen. Guterres sprach da über sich. Es war seine Jobbeschreibung.

Guterres schweigt

Im abgelaufenen Jahr 2018 aber war der ehrliche Makler sehr still unterwegs, der Botschafter für den Frieden sehr diplomatisch. Und der Mann, der sagte, er werde Rassismus und Menschenrechtsverstöße nicht nur benennen, sondern klar bekennen, wo war der, als die Saudis den Journalisten Jamal Khashoggi ermordeten und der UN-Generalsekretär so laut schwieg?

Der saudische Journalist und Aktivist Jamal Khashoggi wurde in der saudischen Botschaft ermordet.

Sherin Tadros, Chefin von Amnesty International in New York, sagt, das Schweigen von Guterres sei unerträglich: "Es ist unglaublich, nicht normal. Wenn er wirklich die Wahrheit herausfinden will, was sonst als eine unabhängige UN-Untersuchung könnte dafür sorgen?" Guterres selbst könne die Türkei und Saudi-Arabien darum bitten, die UN einzuschalten.

Aber genau das tat dieser Guterres eben nicht. Im Gegenteil heißt es aus informierten Kreisen. Er habe die Türkei inständig gebeten, keine Untersuchung durch die UN zu veranlassen. Guterres, so der Vorwurf der Kritiker gehe es ums saudische Geld. "Guterres steht unter großem Druck, auch finanziell. Die UN brauchen Geld, die Saudis geben viel. Deshalb ist von Guterres nichts zu hören", so Tadros.

Diplomat oder Stimme der Unterdrückten?

Den Menschen will Guterres dienen. Aber er ist nur selten zu hören, der Mann, der einst sagte, woran es fehle bei den UN, sei Führungsstärke. Aber wohin führt dieser Guterres die UN? Selten nur tritt er in New York vor die Mikrophone der Journalisten. Antworten auf drängende Fragen - Guterres überlässt das seinem zumeist genervten Pressesprecher, der wiederum genervt ist, wenn die Journalisten genervt sind: "Ihr dürft nicht seufzen. Ich darf seufzen. Aber ihr könnt nicht seufzen, bevor ich überhaupt angefangen habe", sagt Stephane Dujarric dann zum Beispiel.

Hinter den Kulissen der UN aber seufzen bereits manche Botschafter, die fürchten Guterres kusche vor den USA, vor den Geldgebern. Vor Trump. Noch nie hat Guterres sich öffentlich kritisch über die US-amerikanische UN-Politik geäußert. Aus gutem Grund sagen seine Kritiker. Der Mann plane bereits seine Wiederwahl als UN-Generalsekretär in zwei Jahren. Ohne den Segen der USA würde daraus aber nichts werden. Guterres, der Mann, der einst alle erinnerte, man sei hier bei den UN, um den Menschen zu dienen.