Präsidentenwahl in Guatemala Ultrakonservativer gegen Linksliberale

In Guatemala findet die Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Der Konservative Giammattei gilt als Favorit. Er tritt gegen die Linksliberale Torres an. Bestimmendes Thema im Wahlkampf: ein Asylabkommen mit den USA.

Von Anne Demmer, ARD-Studio Mexiko-Stadt

Das neue Asylabkommen, das der scheidende Präsident Jimmy Morales mit US-Präsident Donald Trump geschlossen hat, ist wohl das einzige Thema, bei dem sich beide Präsidentschaftskandidaten einig sind. Die Sozialdemokratin Sandra Torres und Alejandro Giammattei lehnen es strikt ab.

Der ultrakonservative Kandidat erklärte bereits im Vorfeld auf einer Wahlkampfveranstaltung: "Die Regierung macht einen großen Fehler. Wie kann sie mit einem solchen Abkommen das Volk derart verpflichten, ohne dass die Konditionen bekannt sind? Es geht darum, Lösungen zu finden - und nicht darum, Probleme zu schaffen."

Das Land könne ja nicht mal die Sicherheit der eigenen Landsleute garantieren, die anderer dann noch weniger, so Giammattei. Nach der neuen Regelung, sollte sie in Kraft treten, müssten Salvadorianer und Honduraner, die eigentlich in die USA wollen und dabei zwangsläufig das mittelamerikanische Land queren, in Guatemala Asyl beantragen.

Die Sozialdemokratin Torres will neue Präsidentin Guatemalas werden - und dann Armut mit Sozialprogrammen bekämpfen.

Asylabkommen "hinter dem Rücken der Bevölkerung"

Auch Sandra Torres kritisierte die mangelnde Transparenz. "Es ist völlig unklar, was dieses Abkommen beinhaltet. Die Regierung hat das hinter dem Rücken der Bevölkerung gemacht."

Das neue Asylabkommen löste im ganzen Land Proteste aus. "Hier gibt es keine Arbeit. Und was machen die Migranten dann hier - und wo sollen sie überhaupt unterkommen?", fragt eine Passantin. "Sie werden uns die Arbeit und das Wenige wegnehmen, was wir haben", sagt ein Mann.

Für den Ombudsmann für Menschenrechte, Jordán Rodas, könnte das Asylabkommen für die USA auch nach hinten losgehen. "Das wäre eine soziale Katastrophe und würde sicherlich nicht die Migration stoppen. Es gäbe weniger Arbeit, weniger Gesundheit, weniger Bildung. Das würde einen Bumerang-Effekt kreieren - für Trump hieße das mehr Migration als heute."

Auswanderung zentrales Thema

Das Thema Migration prägte den Wahlkampf. Tausende Guatemalteken verließen in den vergangenen Monaten das Land. Viele werden mit der verschärften Migrationspolitik der USA und nun auch Mexikos schnell wieder abgeschoben - im ersten halben Jahr waren es laut offiziellen Zahlen mehr als 60.000 Menschen.

Ähnlich wie in den Nachbarländern El Salvador und Honduras leidet das Land unter der Gewalt der Jugendbanden und der Straflosigkeit. Rund 60 Prozent der über 17 Millionen Einwohner leben unterhalb der Armutsgrenze.

Beide Kandidaten versprachen ihren Wählern, die Auswanderung in die USA zu stoppen. Der konservative Giammattei will hart durchgreifen. Er kündigte an, die Korruption zu bekämpfen und sich sogar für die Wiedereinführung der Todesstrafe im Kampf gegen bewaffnete Banden einzusetzen.

Wer macht das Rennen? Wahlplakate zeigen Sandra Torres und Alejandro Giammattei.

"An der Lebensqualität arbeiten"

Die Sozialdemokratin Sandra Torres will die Armut mit Sozialprogrammen bekämpfen: "Der Unterschied zwischen dem Einkommen, das ein Guatemalteke hier verdient im Vergleich zu dem, was er in den USA erwirtschaften kann, ist sehr groß. Die Leute wollen ein besseres Leben. Deswegen müssen wir an der Lebensqualität der Menschen arbeiten."

Beide Kandidaten gelten als umstritten. Gegen die Sozialdemokratin Torres wird wegen illegaler Wahlkampffinanzierung ermittelt. Giammattei saß 2007 wegen eines brutalen Einsatzes während seiner Zeit als Chef der Gefängnisverwaltung vorübergehend im Gefängnis. Er wurde jedoch freigesprochen.

Rund acht Millionen Guatemalteken können heute ihre Stimme abgeben. Viele hoffen, dass sich mit der nächsten Regierung etwas ändert. "Es darf nicht nur darüber geredet, es müssen Dinge in die Tat umgesetzt werden. Warum sollen wir wählen, wenn es am Ende weitergeht wie vorher?", so eine Frau. Ein Mann sagt: "Es gibt Korruption, es gibt viel Mord und Totschlag. All das muss sich ändern, das ist schwierig. Hoffentlich wird die nächste Regierung das in Angriff nehmen."