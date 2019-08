Im französischen Biarritz ist ein G7-Gipfel der perfekten Bilder ohne Eklat, dafür aber mit einer nicht geplanten Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Sogar ein Treffen von Trump und Rouhani scheint jetzt möglich.

Von Anja Günther, ARD-Hauptstadtstudio, z.Zt. Biarritz

Ein umtriebiger Gastgeber, viele Begrüßungs- und Abschiedsküsschen sowie ein diplomatischer Paukenschlag: Dieser G7-Gipfel war anders als viele zuvor. Auch wenn es hinter verschlossenen Türen inhaltlich vielleicht mal knirschte - nach außen hin zeigten sich die Staats- und Regierungschefs aus den USA, Kanada, Japan, Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien demonstrativ geschlossen:

"Das Traumteam von G7 ist G7."

So bilanzierte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Frankreichs Präsident und Gipfelgastgeber Emmanuel Macron heimste von seinen G7-Kollegen viel Lob ein. Super organisiert, tolle Atmosphäre, so die einhellige Meinung. Am letzten Gipfeltag überraschte Macron dann noch mit einer Top-Nachricht: Einem möglichen Gespräch zwischen den Präsidenten des Iran und den USA über das iranische Atomprogramm:

"Ich wünsche mir, dass uns in den nächsten Wochen ein Treffen zwischen den Präsidenten Rohani und Trump gelingt. Wir haben die Bedingungen für ein solches Treffen geschaffen - und für eine Verständigung."

Trump zeigt sich offen für Treffen mit Rouhani

Die USA hatten das Atomabkommen mit dem Iran 2018 einseitig aufgekündigt. Anders als die übrigen G7 auf dem Verhandlungsweg wollten die USA Teheran mittels harter Wirtschaftssanktionen dazu bewegen, nicht in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen. Der Gesprächsfaden war abgerissen, jetzt könnte er unter bestimmten Umständen vielleicht wieder aufgenommen werden, so Trump:

"Unter bestimmten Umstände, wenn die Umstände passen, würde ich einem Treffen sicher zustimmen."

Ungewohnte Töne von Trump, der sich in Biarritz überhaupt ungewöhnlich zugewandt, gut gelaunt und beinahe handzahm zeigte. Alles super, alles perfekt, schwärmte Trump.

Nicht alles Gold, was glänzt

Wobei: Ganz perfekt lief es dann doch nicht: Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwelt weiter. Im Vier-Augen-Gespräch mit Trump hatte Kanzlerin Merkel allerdings noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig freier Handel für die globale Weltwirtschaft ist:

"Ich hatte Ihnen des Öfteren schon erzählt, dass unsere Gespräche eigentlich immer sehr offen und auch unkompliziert sind."

Ein Abbau von Handelsbarrieren werde angestrebt, heißt es im kurzen Abschlusskommuniqué der G7. Dieses Dokument war eigentlich gar nicht geplant. Aber die G7 wollten so ihre Geschlossenheit und den positiven Geist ihrer Debatten unterstreichen, wie es heißt. 2020 wird US-Präsident Trump Gastgeber des G7-Gipfels sein. Vielleicht schaut er vorher sogar erstmals in Berlin vorbei, verriet Bundeskanzlerin Merkel.

Entgegen den Erwartungen gab es doch eine Abschlusserklärung.

"Wie ich es Ihnen schon gesagt habe, habe ich den Präsidenten schon vielfach eingeladen." "Wir werden hinkommen, vielleicht bald," entgegnete Trump.

Eine Reihe weiterer Beschlüsse

Noch einige G7-Beschlüsse in Kürze: 20 Millionen Euro Soforthilfen im Kampf gegen die Waldbrände in der Amazonas-Region. Eine Initiative, die für mehr Sicherheit und Stabilität in der afrikanischen Sahel-Zone sorgen soll. Ein ja zum verstärkten Kampf gegen Ungleichheiten in der Welt. Eine Aufstockung des Globalen Gesundheitsfonds.

Nicht-Regierungsorganisationen zeigten sich nur bedingt zufrieden. Sie hätten sich eine verbindlichere Abschlusserklärung gewünscht.

